【異物哽塞】9個月大男嬰嗆奶窒息送院　檢查後醫生驚見氣管藏衣物標籤【內附處理方法】

▲ 內地一名9個月大男嬰因誤吞衣物標籤導致窒息。

照顧初生嬰兒時要加倍留意BB的安全。內地一名9個月大男嬰因嗆奶窒息送院，經治療後情況並無好轉，後來醫生發現男嬰的氣管內藏有白色異物，抽出後發現竟然是衣物標籤，提醒家長不要讓嬰幼兒接觸細小的物件。

▲ 醫護團隊為男嬰進行急救。（影片截圖）

綜合內媒報道，事發在寧夏回族自治區，本月初一名9個月大男嬰，被送往一所當地醫院的兒童深切治療部。據報男嬰因為嗆奶導致窒息，在醫護人員進行急救後，男嬰的情況逐漸穩定。

男嬰氣管內發現衣物標籤

然而，男嬰之後出現氣胸和呼吸衰竭。醫生判斷，如果男嬰只是嗆奶，不會出現此情況，因此估計氣管內可能有異物堵塞。在利用支氣管鏡檢查後，醫生發現男嬰氣管內藏有一團白色異物。

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花了半小時，醫護團隊成功由男嬰幼小的氣管，取出白色異物，打開一看，發現竟然是一塊衣物標籤，標籤上的字仍然清晰可見。醫生表示，

應該是貼在衣服上的標籤沒撕掉，不知不覺傳到男嬰嘴裡，被吞下去。

醫生提醒家長，在日常生活中照顧嬰幼兒時應加倍留神，盡量不要讓他們有機會接觸細碎的物件，例如鈕扣、硬幣等，以免他們放入口中。同時亦盡量不要餵嬰幼兒吃瓜子、花生等食物，以免造成哽塞。

處理嬰兒哽塞方法

根據家庭健康服務的資料，當嬰兒受異物哽塞時，會出現以下症狀：

呼吸異常困難、發出雜聲

咳嗽軟弱無力

頸部靜脈充血凸顯；口部和嘴唇則呈紫色

如遇到哽塞意外，必須立即施行急救，以免嬰兒缺氧：

1. 將嬰兒俯伏在你的前臂上，使其頭部向下。然後用大腿承托前臂及嬰兒，用另一隻掌根連續拍擊其背部（肩胛骨之間）5次。

2. 不成功的話，將嬰兒身體翻轉。在胸部快速壓5次（手法與嬰兒心肺復甦法相同，用兩隻手指放在乳線和胸骨的十字連線下）。

3. 反覆重覆以上兩個步驟，直至嬰兒吐出阻塞物。

4. 如嬰兒昏迷不醒及心肺功能停頓，應立即施行心肺復甦法，並從速召援，盡快將嬰兒送院。

注意：用手取出哽塞在氣道的異物時，必須小心，以免把異物越推越深。若看不見異物，就不要強行挖取，這會損害喉嚨，使其腫脹，氣道就會更加縮窄。

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責任編輯：王明芳