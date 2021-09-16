【西九打卡】旅發局聯乘FriendsWithYou推廣西九龍　Little Cloud等角色下周四起與市民見面

▲ FriendsWithYou 繽紛角色西九藝術公園隆重登場。（旅發局提供）

旅發局「香港．大城小區」西九龍項目上周推出，並與由國際藝術家Samuel Borkson及Arturo SandovWal lll合作，派出「FriendsWithYou」新系列「Happy World」的不同角色，化身12個色彩繽紛的大型充氣裝置，下周四(23日)起至下月14日於西九文化區藝術公園與公眾見面，更是首次於亞洲大規模展出。

「FriendsWithYou」由分別來自佛羅里達州及古巴的國際藝術家Samuel Borkson、Arturo SandovWal lll創立，是次於本港展出的「Happy World」系列，更是以宣揚愛、和諧與和平為目標。

▲ FriendsWithYou 繽紛角色西九藝術公園隆重登場。（旅發局提供）

展出的系列當中以「Little Cloud」最為矚目，屆時會以逾3層樓的身高，呈現市民眼前，而角色「Jelly」及「Rainbow Worm」更是全球首度亮相，不同角色亦會不時於園內出現，可予現場市民「捕獲」。

「FriendsWithYou」兩位藝術家均指，希望藉活動傳達和諧及歡樂的訊息，並為社會帶來更多正能量和希望；旅發局亦冀項目可突顯西九龍區內的世界級多元藝術特色，亦鼓勵大眾到訪不同景點，以藝文新角度探索香港。

西九文化區藝術公園 FriendsWithYou 大型藝術裝置開放日子/時間：

日期：2021年9月23日（周四）

時間：下午4時至晚上9時30分 (最後入場時間：晚上9時)

日期：2021年9月24日至10月14日

時間：上午11時至晚上9時30分 (最後入場時間：晚上9時)

另外，於9月23日起，FriendsWithYou 公仔將在西九文化區藝術公園、戲曲中心、油麻地天后廟、油麻地果欄、 廟街夜市及尖沙咀星光大道，以虛擬出現，市民到時可以利用手機掃描該景點的二維碼，就會自動為「你」介紹西九龍藝文景點，亦可與不同公仔互動自拍「打卡」。

早前一系列的公仔已在西九文化區、高鐵香港西九龍站天空走廊和星光大道、電車、油麻地果欄，以及天星小輪展出。

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記者：余思嵐