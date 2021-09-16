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【狠父殺子】夫婦爆爭執情緒失控　捅傷妻子從29樓掟幼子落街慘死

親子 13:30 2021/09/16

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

內地一對夫婦爭吵後情緒失控，男子將幼子從29樓扔下致死。

內地河北一對夫妻吵架後，男子情緒失控，竟將年約5、6歲的小孩從29樓扔下，又用刀捅傷妻子。男子作案後危站在窗台外，企圖跳樓輕生。據悉夫妻關係一向不佳，經常爭吵甚至打架。

綜合內媒報導，事發於河北保定市蓮區，昨日（15日）早上7時45分左右，男子與妻子爭吵後疑情緒失控，將年幼孩子從29樓扔下，並用刀砍傷妻子。幼童在送院期間死亡，妻子則在醫院搶救。

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最新影片：男拔舊生一年三破香港紀錄　經歷兩次傷患無阻游泳決心

男子犯案後企跳

從網上流傳的影片可見，男子犯案後危站窗台外，與警員對峙。消防於下方放置氣墊防男子跳下，亦拉起警戒線，禁止居民走近。據同層鄰居表示，涉事夫妻經常爭吵及打架，事發時聽到有人大喊「孩子，孩子！」，隨後見到女子受傷、滿身是血。

事件傳出後，不少網民怒斥男子行徑，「有多大仇？」、「自己的孩子都下得了手？」、「內心有多扭曲，才能做出這樣的舉動？」；亦有網民指，夫妻爭吵不應拿孩子出氣，「孩子好可憐」、「孩子做錯了甚麼？有這種父親」、「他憑甚麼結束別人的生命？」。

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責任編輯：王明芳

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