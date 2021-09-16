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【周末好去處】荃新天地運動及戶外用品展低至半價發售　消費滿$300送$80現金券

休閒消費 12:19 2021/09/16

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

荃新天地於 9 月 17 日至 26 日期間舉行「運動及戶外用品展」，搜羅逾百款運動服飾及戶外用品，雲集潮流運動服裝品牌 adidas、Dickies 及 Rookies，知名戶外用品品牌 blueplace、GREGORY、OUTDOOR RESEARCH、Timberland 及 The Overlander 等，多款精選貨品以超筍優惠5 折發售！展銷期間，顧客於展場內以電子貨幣單一消費滿 HK$300，即可換領 HK$80 指定商戶現金券，讓你盡享高達26%回贈再次選購心水運動及戶外用品。

推廣期間於荃新天地運動及戶外用品展場內以電子貨幣單一消費滿 HK$300 或以上，即可換領 一套 5 張 HK$10 及 1 張 HK$30 指定商戶現金券，當中包括 blueplace、Her Own Words、The Overlander、Dickies、Timberland HK$10 現金券各 1 張及 adidas HK$30 現金券 1 張，讓你盡享 高達 26%回贈，於荃新天地再次選購心水運動及戶外用品！(每日名額 200 名，先到先得，換完即止)

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荃新天地並將於展銷期間一連兩個週末，安排別具特色的街頭健身運動及迷你彈床健身運動，在專業教練指導下一同體驗這兩項新興的運動項目。顧客只須成功登記成 為 S + REWARDS 會員即可免費參加！

荃新天地「運動及戶外用品展」

日期：9 月 17 日至 26 日

時間：上午 11 時 至 晚上 9 時

地點：荃新天地 1 期中庭

記者：曾嘉善

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