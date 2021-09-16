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【移民英國】港人英國置業驚聞管理費大增　英發展商：事件已解決

社會 12:22 2021/09/16

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相關地產商向《TOPick》澄清事件，指已與買家跟進事件，並表示當中出現錯誤，現已修正問題及與買家傾妥。（iStock圖片）

《TOPick》日前報道，有港人購買英國樓時發現管理費大有不同。相關地產商向《TOPick》澄清事件，指已與買家跟進事件，並表示當中出現錯誤，現已經修正問題及與買家傾妥。讀者A先生表示，能夠解決事件就好，又再次提醒市民購買英國樓時要留意管理費等細節。

發展商聖喬治公司銷售和市場營銷總監Tim Gawthorn表示，公司在9月13日開始與買家商討，同時就情況進行跟進。他續指，事後發現當中出現問題，故已與買家商討，事件已得到解決。

買家A先生回覆《TOPick》表示，昨日（15日）與發展商傾妥，並指對方承認有問題，因此已作出修正，現時管理費為售樓書展示的金額。即將於明日（17日）收樓的他認為，事件能得而解決就好，並提醒其他有意在英國置業的人士小心當中的細節。

相關報道：

【移民英國】港人倫敦買樓管理費3個月內大增感不公　物業顧問：買樓時要考慮管理費價格【附置業貼士】。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒

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