【開心大綜藝】「波波」黃婧靈被噴滿臉忌廉　乘勢添食女星繼續濕身

▲ 《開心大綜藝》暑假篇再加碼。

無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》將於本周日（19日）播映第四集！今１集女子組陣容包括有「回歸」的林秀怡、陳嘉桓、黃美棋、朱智賢、黃婧靈（波波）、羅毓儀、邵珮詩、蔚雨芯，「新血」彭慧中、鄧伊婷，男子組則有「鐵腳」翟威廉、楊潮凱，並由何廣沛及周志康擔任隊長。

放完暑假後，眾人以校服Look重返校園，並貫徹玩到盡作風，只是貪玩程度再下一城！繼續互掟忌廉的眾人，今次玩到「連個樣都冇埋」，有「受害者」由頭頂至下巴都佈滿忌廉，要估到眾人「真身」，絕對要花足眼力和腦力。

▲ 繼續互掟忌廉。

除了忌廉式「毀容」、還有麵粉式「毀容」，不過每集都瞓身玩到忘形的一眾藝人，對於「毀容」似乎已習以為常，其中波波更自得其樂，著工作人員直擊「毀容」一刻。片段所見，波波對於滿身麵粉似乎十分滿意，更做出狂揈動作製造雪花紛飛場面。

波波的投入度，影響了身旁的周志康及朱智賢亦玩埋一份，足見眾人十分享受。別以為殺入校園後眾藝人便不用再濕身，製作組專誠安排了一個有大型泳池的學校，繼續有「夏水禮」讓眾藝人享受濕身樂。

▲ 加碼添食一集。

雖然一眾藝人非常搗蛋，但由於夠投入、夠過癮，為觀眾帶來大量歡樂及正能量，收視更節節上升；無綫有見及此決定添食多一集，並再轉Location移師北潭涌度假營拍攝，提前來個秋季大旅行！據說製作組已瞄準營內各式各樣的康樂設施，並會加以利用再度引發各嘉賓藝人的貪玩潛能，繼續發放笑彈及正能量！

同場加映：梁朝偉訪問