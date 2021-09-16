【疫苗接種】梁子超指只打一針效果比兩針差　倡出國留學生照打第二針復必泰

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和聯合科學委員會建議，12至17歲青少年只接種一劑復必泰疫苗。呼吸系統專科醫生梁子超指只打一針的效果會比兩針差，建議如學生需到外地留學，或本身患有嚴重基礎疾病者應繼續接種第二劑復必泰疫苗。

梁子超今早（16日）接受電台訪問時指，兩個委員會建議12至17歲青少年只接種一劑復必泰疫苗，是基於風險的評估，因為本港每3000名接種復必泰疫苗的12至17歲青年中，有一人出現輕微心肌炎。他說，由於有關的風險不是低，雖然大部分情況輕微，惟因暫時未知會否有長遠的影響，亦不排除會出現嚴重個案。

梁又指，只打一針的效用必定比接種兩針的差，建議若學生需要到海外留學，而當地的疫情比較嚴峻，或本身患有嚴重的基礎疾病同時是女性，亦值得繼續接種第二劑復必泰疫苗。

他說，Delta變種病毒的傳播會影響兒童，近日在福田莆田及美國等地都可以看到，因為兒童個案而出現的跨家庭間傳播。他認為，兒童群組如有疫苗全面覆蓋當然最好，但若果新冠疫情變成風土病，安全性較高的疫苗很重要，要視乎疫苗製造商能否調整青少年的注射劑量，以減低對他們的風險，以及會否有更安全的選擇，例如是滅活疫苗或分子蛋白疫苗，認為這兩款疫苗的風險或會相對較低。不過，他說本港暫時仍未有其他選擇，可能要等一段時間。

梁強調本港現時最重要是外防輸入，否則長期病患者或免疫系統有問題人士，或會在爆發新一波的疫情中染疫。他特別提到，要留意從事高危行業人士，因他們經常接觸到感染個案，就會有感染的風險因素，認為當局要研究會否為他們接種第三劑疫苗，以免沒有足夠保護，一旦受感染就會客易將病毒傳入社區。

他又強調推高接種率是很重要，特別是長者方面，認為港府應在冬季前應將長者接種率推高，否則他們在冬季時，當局應盡辦法將接種程序簡化，像接種流感針一樣。

如果當局不能夠將接種新冠疫苗的推廣，做到好像流感針一樣，則未必可在短時間推高接種率。

港大感染及傳染病中心總監何栢良於另一電台中指出，應讓有需要離開香港或因自身疾病以致免疫反應不足的青年，接種兩劑復必泰疫苗，又引述外國數據，指如兩針的接種時間相隔較長，整體效果會更好。

何栢良表示，在面對復必泰疫苗所引致的心肌炎風險，不同國家主要4種做法，其中有部分國家會依舊為青年打兩針，惟將每針劑量減半，免疫反應會比只接種一劑好；而挪威則建議16至17歲青年，在相隔兩個月後才接種第二針，另英國有證據顯示，如果兩針相隔更長時間，對所有年齡層接種者較好。

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責任編輯：郭詩詩