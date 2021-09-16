【怪獸家長】2歲睇英文書4歲考5級樂器　港媽晒仔女威水史被疏遠︰可否多些欣賞

▲ 港媽跟朋友分享資優仔女2歲睇英文書、4歲考5級樂器，被疏遠感無奈。

不少父母會望子成龍，望女成鳳。有港媽在網絡分享孩子的威水史，自覺小朋友比他人優秀，可是當跟家長朋友「開心share」時，卻換來妒忌，她更預計資優兒將來也會沒朋友，慨嘆大眾不開明。有關帖文引起網民熱議，網民希望港媽反思自己炫耀心態，要她認清被朋友疏遠的原因是自找的。

2歲睇英文書 4歲考5級樂器

該名港媽向facebook群組「家長Secrets」投稿，有關帖文在10日（上周五）發布，講述她育有資優兒的經歷與感受，字裡行間不時大讚孩子非常優秀，似「晒命文」。她直言有時真的很想分享自己小朋友比人特別優秀的，不過有誰不怕被人背後話囂張。

我小朋友兩歲時已能看ORT（Oxford Reading Tree）Stage 4左右，之後就一直看一些比較厚的英文書了。我小朋友四歲考到五級樂器，真的優秀的。

分享資優兒威水史被杯葛

港媽初時也會跟朋友分享孩子的威水史，但感覺朋友一個又一個離她遠去，可能朋友誤會她在炫耀，但她自覺只是開心分享。她更聯想到資優孩子的將來也會像媽媽一樣被朋友疏遠。

我都有同小朋友講，佢大個可能都會冇乜知心友，因為未必有很多人能明白資優的人。

期待孩子升上頂尖小學

媽媽有心理準備，感覺到下一次被杯葛的日子可能是小一成績公布之日，預計子女必定會入讀名校，她慨嘆其實大家可否開明一點，多一點欣賞，少一點妒忌，並希望資優兒做好去引證自我。

孩子啊！孩子！願你的將來依舊簡單，繼續發光發亮，媽媽期待你升上最頂尖的小學，讓現在對我們閒言閒語的人無話可說。

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網民嘲諷港媽要學會謙虛

有關帖文獲許多網民嘲諷是「炫耀文」，當中大部分都是諷刺港媽將孩子過分放大，「吓？咁樣就叫做好優秀？媽媽我會建議你學吓謙虛、唔好咁井底之蛙」、「唔通我個仔識如來神掌又要周街話俾人知咩」、「叻到要起間文昌廟供奉」等，更多留言見下圖︰

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此外，有網民給予可行的意見予港媽，包括指出現在很多資優的人，可結識資優的群體分享及找到共鳴，資優生也有他們自己的需要的人際關係。另有網民建議港媽宜去尋求特殊輔導，不只小朋友需要輔導，家長亦需要，有感她已潛移默化影響小朋友對社交的看法，以及如何處理人際關係。

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責任編輯：王明芳