【聲夢傳奇】姚焯菲下周迎15歲生日　小菲象買巴士廣告為Chantel慶生

▲ 姚焯菲下周生日。

《聲夢傳奇》人氣王姚焯菲（Chantel）將於下周三（22號）迎15歲生日，早前3位《聲夢》小花炎明熹、鍾柔美和詹天文已為Chantel預祝生日，並為她送上港姐禮品套裝，而姚焯菲一班粉絲「小菲象」就為偶像已準備一系列應援。

▲ 小菲象集資買巴士廣告。（取自facebook）

【聲夢傳奇】「國民初戀」姚焯菲自爆曾想放棄比賽 Chantel感恩學員互相扶持

小菲象集資應援

自參加《聲夢傳奇》後，有「國民初戀」之稱的姚焯菲（Chantel）人氣一直急升，並儲落一批粉絲「小菲象」。

Chantel下周三便踏入15歲生日，「小菲象」們已為偶像預備連串驚喜，今日Chantel便在IG Story貼上粉絲為她買下的巴士車身廣告。

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據知這個巴士應援廣告，是Chantel的粉絲集資買下，由昨日起在市區上行走，已一班小菲象亦已預備多個慶生活動，在下周陸續推出。

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婔焯菲及一班《聲夢》學員深受TVB力捧，上周日港姐決賽，Chantel擔任表演嘉賓，在演出前就獲贈We Miss HK套裝為生日禮物，Chantel一看到已「心心眼」。

Chantel被問到會出單曲還組女團，她她回應：「不知道，兩樣也好」，更「賣口乖」指自己擁有We Miss HK套裝也很好，顯然她也十分喜歡小后冠！

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