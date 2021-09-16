【生命鬥士】女兒28周早產健康成長迎1歲生日　余文樂感激太太：去年今天妳最辛苦

▲ 余文樂在IG發文祝賀女兒1歲生日，並感謝太太王棠云的付出。

余文樂2017年與台灣模特兒王棠云（Sarah）結婚，先後誕下兒子余初見及女兒余初心，湊成一個「好」字。可是細女出世之時歷盡驚濤駭浪，細女在媽媽懷孕28周便早產出世，僅重1公斤，需留院長達3個月，幸好出院後女兒健康成長，余文樂昨日（15日）在IG祝賀女兒1歲生日。

余文樂先在IG貼出一張與老婆的合照，並寫道：「去年今天妳最辛苦，生日快樂，初心。」照片是在台大醫院內拍攝，穿上病人服的Sarah應是剛誕女兒後躺在病床上，她身形瘦削，惟精神不錯，余文樂在身旁陪伴親吻她。

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之後余文樂再貼出一張女兒慶祝1歲生日的照片，女兒穿上裙子看著蛋糕，余文樂留言祝福女兒︰「Happy Birthday Celest！Love you so much！」相信女兒於去年9月15日出世，惟余文樂夫婦直到女兒於12月頭出院後，才正式公布誕女，並分享早產的經歷。

▲ 女兒留院時全身插滿喉。（IG圖片）

在兩夫婦的悉心照料下，初心現已健康成長。上月余文樂已忍不住流露愛女之情，並分享女兒坐在嬰兒餐椅上的近照及她初生時插滿喉的舊照做對比。余文樂感觸地寫道：

還記得妳剛出生的時候看到妳的第一眼，爸爸的眼淚就落下來了，很擔心妳，也替妳感到痛苦，剛出生就要受到這麼大的考驗，我當時想，如果可以替妳受苦，我會直接跟妳交換，在醫院的三個月，看到妳一路路過關，上天對我們是很好的，直到今天看到妳健康快樂的樣子，爸爸心裡是真的很開心，也很安慰，妳是我和媽媽的小天使，Love you Celest。

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出世僅重1公斤

看著女兒與生命搏鬥，王棠云於去年12月初曾發長文表達痛苦的心情，女兒初生時僅重1公斤，體型與大人拳頭差不多大，甚至更小，需要睡在加護病房的保溫箱內。看著女兒小小的身軀卻插滿喉，令她感到非常心痛，自責沒有好好保護女兒。

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最讓她感到最神奇的是，媽媽一切安胎的不適、陣痛可怕的經驗、恢復的過程，一切痛楚都不及看到女兒般心痛。她又稱，女兒狀況令爸媽極為心痛，又透露一直堅強的余文樂亦不禁痛哭，她特別感謝余文樂一直扶持和給她力量。

我們就像兩塊拼圖，不一樣卻完美契合，謝謝你讓脆弱的我堅強走過這一段，謝謝你這麼勇敢的陪伴我，謝謝你愛我，我們會一起好好疼愛這個太想跟我們相見然後提早出來的女兒。

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責任編輯︰王明芳