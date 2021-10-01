【創業追夢】半工讀做Model難抵壓力曾狂吃15蛋撻　港男嗜甜解抑鬱啟發創業走出幽谷

▲ 今年28歲的October由模特兒轉型做甜品師，現在更擁有自己的餐廳 INFINITI C ，最近更於中環開分店。

有說食甜品會令人心情好轉，是尋開心的一個妙法，對今年28歲的October而言，甜品更多了一個「功用」︰「它令我走出抑鬱！」

October從前是一位模特兒，卻因工作導致患上抑鬱症，後來迷上做甜品，在過程中竟忘卻困擾，更逐步走出抑鬱陰霾。隨後他轉型做甜品師，以及入股全港首間無麩質咖啡店INFINITI C，現在已擴充至4間分店，發展理想。他直言希望透過美食，宣揚健康的可貴。

▲ October曾患上情緒病，靠做甜品走出抑鬱的困擾。(曾耀輝攝)

October擁有一頭微鬈的啡髮、白皙的皮膚，以及深邃的輪廓，很易令人誤會是混血兒，但其實是百分百中國人。由於外形突出，中學開始便兼職做Model。他說：「因為我家境不太好，所以要一邊讀書一邊工作，當時做Model每個job只需工作數小時，已可收到可觀的酬勞，可以幫補家計。」

但模特業行業競爭大，October的工作量並不穩定，試過半年都沒有工作，令他感前路茫茫。「我經常會有casting的機會，若沒有選中我的話，我會很失落，感覺每個人都不喜歡我。我又試過被選中拍廣告，但廣告出街，卻發現我的部份被cut，我覺得是因自己表演不好，所以心情變得很差。」

▲ 無麩質四國血橙紅茶蛋糕（72元/件，910元/原個）︰以維他命較普通橙為高的日本四國血橙，以及斯里蘭卡的鍚蘭紅茶做主要材料，蛋糕外層則圍上草飼牛鮮忌廉。入口香滑，茶味甘香濃厚，十分出色。(餐廳提供)

誤以為自己患上絕症

October每日都帶着負面情緒，身心俱疲，嚴重影響工作及社交生活，更經常胡思亂想，擔心自己患上絕症。「我覺得自己周身都不舒服，於是周圍去看醫生，包括皮膚科、腸胃科等等，最誇張一次是一日去看5個不同專科的醫生，做過很多檢查及化驗，報告都證實自己沒有患病。」

但他總是覺得身體不妥，最後決定去看精神科醫生，最終確診患上抑鬱症。「我聽醫生話乖乖食藥，但覺得好攰，昏昏欲睡，連工作都提不起勁。」

▲ 蟹肉牛油果漢堡包（128元）︰以牛油果當成麵包，夾着豐富的蟹肉，清新美味。(曾耀輝攝)

上網自學做無麩質甜品

當時他經常躲在家中，便上網打發時間，無意間見到生酮及無麩質飲食的資訊，感覺很新奇。「我發現生酮及無麩質飲食，對健康幫助很大，便不停上網找食譜，過程中我更忘卻抑鬱的困擾。」

由於他特別嗜甜，更著力鑽研製作甜品。「我患抑鬱症時，試過一次過食15個蛋撻、1磅大蛋糕，因為食完我覺得好開心，但其實對身體不好，於是便學做無麩質甜品。」

October愈做愈起勁，更決定放棄模特兒工作，以做甜品廚師作為職業。「當時我的人生目標是希望擁有一間甜品店，但卻沒有相關經驗，便決定先打工再創業，當時剛巧有朋友告知有一間咖啡店有機會請人，於是我便毛遂自薦，更不介意減低人工及由低做起。」但老闆卻說暫時沒有空缺，婉拒他的好意。

但October仍鍥而不捨，每天都向老闆發短訊，約半個月後咖啡店有員工離職，老闆便正式聘用他。

由於咖啡店規模小，工作經常要一腳錫，洗碗、傳菜及沖咖啡等都由他一手包辦。某一天，老闆忽然叫October做一個蛋糕。「我一直以業餘性質做甜品，但真正賣俾人就從未試過，於是我上網找食譜，最終成功做了一個焦糖蛋糕，人客也相當滿意。」

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為食物敏感小朋友設計蛋糕

在咖啡店工作約1年，October轉職到INFINITI C餐廳，原因是餐廳的營運理念跟他不謀而合。「INFINITI C是全港首間無麩質精品咖啡店，希望透過健康飲食，讓大家遠離醫生。」

他成為INFINITI C的甜品廚師後，於2019年更入股餐廳成為Co-Founder。同時October更積極創作不同款式的蛋糕，當中最難忘是為一位有食物敏感的小朋友製作生日蛋糕。「有位住在澳門的女士為兒子訂蛋糕，但小朋友幾乎對所有蛋糕的原材料都敏感，於是我想到做一個純米蛋糕，以米漿及米糠油等做主要材料，媽媽收到蛋糕後便立即乘船回澳門開生日會，小朋友食得很開心，媽媽更很感謝我。」

▲ INFINITI C是全港首間100%無麩質精品咖啡店(曾耀輝攝)

疫情下外賣增生意

October製作的甜品，以選用健康食材及賣相精緻見稱，如最近在全新的中環分店，便有多款特色甜品，其中有無麩質四國血橙紅茶蛋糕，他以稀少及珍貴的日本四國血橙，再混合斯里蘭卡的鍚蘭紅茶製成，外圍用上草飼牛鮮忌廉，口感柔和又帶點果香及花香。October用血橙的原因，是它的維他命含量較一般橙為高，甜味濃郁，帶着淡淡的酸味，用來做甜品很適合。

另一款榛子朱古力蛋糕，把炒香過的榛子配上法國朱古力做材料，味道食落有點像金莎朱古力，十分有趣。

餐廳開業3年，現在已有4間分店，October直言多年來發展也很順利，惟去年在疫情下生意大受打擊，幸好最終改變策略，令生意好轉。「疫情下，很多餐廳都加強外賣生意，但由於INFINITI C的菜式是以打卡見稱，所以做外賣有點限制，後來我們設計全新外賣盒，有效保持食物的外形。」

餐廳更選擇使用外賣平台戶戶送服務，生意有所上升。「我試過有客人想以甜品做早餐，落單後很快就送到家中，客人還讚我們效率高。」同時，外賣平台亦增加了餐廳的知名度。「有多位客人試過我們的外賣，隨後更親身餐廳幫襯，現在更成為熟客了。」

記者：招美寶