【我家無難事】中德混血兒傅嘉莉再演進擊小三　「大台御用邪花」炒樓致富擁半億物業

▲ 演活小三的傅嘉莉投資方面同樣進擊。

成為TVB新一代「御用邪花」的傅嘉莉，近日於新劇《我家無難事》再度演進擊的小三。在昨晚（9月15日）播出的《我家無難事》第3集內，傅嘉夢飾演的性感模特兒Erica對Duncan（馬德鐘飾）滿有好感，她遂出招於正印面前搶人老公，不少觀眾看得肉緊大駡傅嘉莉。

現年36歲的傅嘉莉於投資方面同樣「進擊」，早年以22歲之齡首次置業，其後以樓換樓的方法成功置富，4年前更坐擁半億豪宅，這位女樓神更曾豪言：「40歲要擁有10間物業。」

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▲ 於第一集裡已谷胸上陣。（影片截圖）

谷胸上陣成焦點

於《我家無難事》首集內，性感登場的傅嘉莉已成網民焦點，她所演的Erica為勾引Duncan（馬德鐘飾)，谷胸上陣的她突然以飲料弄濕外套。

至於昨晚播出的第3集，講述Duncan跟前妻Faye（唐詩詠飾）解釋跟Erica只是生意拍檔，此時Erica突然出現，欲跟Duncan商討生意細節，由於Erica不知道二人已離婚，她既當著正印面前說：「郭太不好意思，Duncan要陪我，陪不到你。」之後Duncan借意推卻，Erica一面不悅說：「you sure？」

▲ 傅嘉莉於《我家無難事》再度演小三。（影片截圖）

Erica仍未死心，她前往舊生聚會找Duncan，這位進擊的小三再出招說：「今日我不想說公事，想跟你傾私事，你陪我跳舞呀。」

馬德鐘演的Duncan即說：「不好意思，我腳痛呀。」此時Erica依然咬著不放說：「跳不到舞，那你陪我飲酒啦，」最後Faye忍不住說：「我們已經離婚，你們玩得開心點。」

出道拍《四葉草》受注目

看得投入肉緊的網民大駡Erica，另外亦有網民讚傅嘉莉演「小三」一流，當中有人留言：「最重要係越嚟越騷。」和「傅嘉莉樣靚身材正」。

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36歲的傅嘉莉，於2003年以模特兒身份出道，她擁有八份一的德國血統，樣子甜美的她入行不久已拍攝不少廣告。

之後，她獲監製錢國偉賞識邀請拍攝TVB劇集《當四葉草碰上劍尖時》，其後於《衝上雲霄II》飾演患絕症的「咖啡妹」一角為人熟悉，2015年傅嘉莉正式簽約TVB成為「親生女」，更參與不少劇集的演出。

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演小三深入民心

她於不少劇集裡有性感的演出，在《乘勝狙擊》裡跟陳山聰有床上戲，之後於《我瞞結婚了》演進擊的小三，跟洪永城有火速的親吻戲，而於早前播映的《刑偵日記》裡她一人分飾兩角外，跟男主角王浩信上演親吻場口。

至於在現實中，入行18年的傅嘉莉可說緋聞多多，拍《衝上雲霄2》傳聞搭上吳卓羲，之後被指捲入呂慧儀的婚姻。另外，她多次被傳搭上已婚富貴，由此被外間標籤為「小三」 及「拜金」

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▲ 入行多年的傅嘉莉投資有道。（取自instagram）

娛圈小富婆

不過傅嘉莉亦可說是圈中小富婆，她曾於訪談中表示於22歲時首次置業，有指她以三百多萬買入海怡半島一單位，兩年後以六百萬售出。

及至2010年三月，傅嘉莉以三百六十萬買入太古城翠湖台鄱陽閣一單位，持貨僅四個月即沽出，賺取十二萬，其後再購入同幢大廈一個兩房單位，由於單位是自住之用，當年她豪花五十萬元來裝修，居住兩年多後再沽貨，以680萬售出，勁賺225萬。

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成功炒樓置富的傅嘉莉愈住愈豪，2019年她購入淺水灣蔚峰園一豪宅單位，整幢大廈只得36個單位，私隱度高，據知單位市值近半億，平均呎價三萬元。

傅嘉莉曾接媒體訪問分享投資心得，她當時曾說：「我希望30歲賺到一千萬，可以擁有五個物業，40歲前就買到十個。」現年36歲的她已達成一半心願。

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