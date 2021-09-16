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【酒店住宿】朗廷Staycation快閃優惠低至52折　主題房打卡+$1,200餐飲額歎米芝蓮三星食府【內附連結】

休閒消費 12:27 2021/09/16

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

朗廷酒店Staycation優惠52折，包主題房打卡時段及$1,200餐飲額可歎米芝蓮三星食府。（網上圖片）

喜歡Staycation的朋友，今次又有筍plan推介給大家！香港朗廷酒店Langham Hotels推出快閃Staycation優惠低至52折，除了可免費升級豪華客房之外，更包自助早餐及$1,200餐飲消費額，每人平均$880就可以住宿連美食，還可享用一個英倫特色主題房30分鐘自助攝影時段，實在超值！

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朗廷酒店Langham Hotels本月以極優惠的52折推出快閃Staycation計劃，房間不但可免費升級豪華客房，還包The Food Gallery自助早餐及$1200餐飲消費額，大家可選擇到酒店的米芝蓮三星粵菜食府唐閣、自助餐餐廳The Food Gallery、提供典雅英式下午茶的廷廊或倫敦獲獎酒吧Artesian等享用，Staycation原價$3,400，現只需$1,760，而入住日期更由即日至11月尾，大家當然可以book定心水日子慢慢去。

另外，大家更可在A trip to London Paris主題房享用30分鐘自助攝影時段，房內設有英式電話亭、紅色郵筒、摩天輪等場景，啱晒閨密及情人去盡情打卡。

住宿優惠詳情：

優惠期︰即日至2021年9月22日

入住日期：即日至2021年11月30日

快閃優惠價：每晚$1,760（於星期五至日、公眾假期及前夕入住，需多加$220）

記者︰梁靜詩

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