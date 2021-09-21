【專訪】港產陀飛輪創辦人沈慧林傳承父親工匠精神 為富三代標籤自豪：真正的富有是價值觀

▲ 「港產陀飛輪」萬希泉，承載着兩代人家業傳承的故事，不只有上一代工業家沈墨寧的精神，也憑現年36歲的企業家沈慧林在市場營銷的專業，打造出一個與時並進，又不失傳統的品牌。(陳國峰攝)

「港產陀飛輪」萬希泉創立10年以來，獲不少城中名人明星支持，更成功擠身國際。品牌在2001年誕生，承載着兩代人家業傳承的故事，不只有上一代工業家沈墨寧的精神，也憑現年36歲的企業家沈慧林在市場營銷的專業，打造出一個與時並進，又不失傳統的品牌。

在杭州長大的沈墨寧，80年代隻身一人來到人生路不熟的香港，曾在電子廠打工僅半年，隨後便萌生創業念頭，開始收購杭州手錶廠，並發掘陀飛輪機芯的實力。他見證香港工業曾輝煌一時，可惜現日漸式微，近年已結束了大部分內地的工廠。正所謂「虎父無犬子」，William當年在美國修畢經濟學碩士後，回港初期任職投資銀行，他打工9個月就毅然決定放棄高薪厚職，突然向父母提出創業的念頭，走上一條和父親頗為相似的道路。

棄投行高薪厚職決定創業

身為父親的沈墨寧，一直期望兒子學以致用，繼續向金融界發展，他坦言當時抱持反對態度：「當時金融業很吃香、又是未來大趨勢，加上眼看工業走向下坡，所以都難免會擔憂。但他堅持要嘗試，那就讓他去試一下，以尊重他的決定為主。」William更大爆母親曾因擔心他而失眠好幾個星期：「媽媽的思想比較傳統，她不明白為甚麼我如此想不開，居然放棄光明前路！」

▲ 沈墨寧收藏過千件木雕及大型音樂盒，全是超過百年歷史的古董，他細說各件珍品的故事。(陳國峰攝)

William之所以對鐘錶生意有興趣，全因從小耳濡目染，出生在一個熱愛中華文化的家庭。「爸爸一直以來都以身作則，他很愛收藏古董和木雕，因此在他的薰陶下，使我對工匠精神也有一種情意結。」在創業路上雖有跌跌撞撞，但幸得父親適時伸出援手，才令他不至於太慌張。「記得初期開會都要爸爸陪我，讓他提供意見，就連怎樣註冊公司也不懂，一切都由爸爸引導我。而爸爸最棒的是教育收放自如，他只要見到我漸漸上手就會放手，這真的不容易。」

父親傳授錦囊一生受用

沈墨寧作為經驗老道的生意人，最重視兒子做人基本的道理——守時，父子之間更曾經設立不成文規定，若其中一方遲到一分鐘便要罰100元。他說：「起初他時常遲到，守時、守信用是一種美德，加上我們自己是做時計行業，因此準時相對變得重要，否則別人對你的印象就會扣分。」

▲ William 當時在美國修畢經濟學碩士後，回港初期任職投資銀行，他打工9個月就毅然決定放棄高薪厚職，突然向父母提出創業的念頭，走上一條和父親頗為相似的道路。

後來，William不負眾望，將生意經營得有聲有色，首筆300萬創業資金元只花了半年時間便已回本，更獲頒「香港青年工業家獎」及「全球華人傑出青年獎」，成為歷年最年輕的企業家之一。盡管擁有現在的成就，他亦不忌諱自稱「富二代」。「人們都說『富不過三代』，物質是變幻莫測的，但我可以驕傲地說自己是富二代、富三代，因為我真正的富有是價值觀，爺爺和爸爸留給我的是精神傳承，這是更加難能可貴。」

▲ William 之所以對鐘錶生意有興趣，全因從小耳濡目染，出生在一個熱愛中華文化的家庭，在父親的薰陶下，使他對工匠精神也有一種情意結。(陳國峰攝)

感激祖輩父輩培育工匠精神

那麼，萬希泉是否一個家族企業傳承？向來同聲同氣的兩父子，竟然答出不一樣的答案。沈墨寧竟不猶疑說「不」，並將一切功勞歸於兒子。「我只是做工業，然而萬希泉是一個品牌，我知道做好品牌經營是一件很難的事情。」不過，William始終認為，單靠自己的力量是做不來的。「品牌是有靈魂、有生命的，雖然是我自己由零開始經營，但是我對陀飛輪的熱愛，是來自於爺爺和爸爸的價值觀影響，如果沒有他們培育我的工匠精神，我早就放棄了。」

對於兒子今天的成就，沈墨寧感到十分高興，但他也對William語重心長地說：「千萬不可以驕傲，現在疫情下的社會形勢，所有事情都說不定，所以最重要始終是健康，其次是把生意維持到正常已經好好。」

▲ 2017年，William 正式榮升人父，太太為他誕下女兒沈誦彥，三代同堂享天倫之樂。他坦言不強求女兒繼承父業，只望愛女能學習家族傳承的工匠精神。

William在2017年榮升人父，太太為他誕下女兒沈誦彥，三代同堂享天倫之樂。他坦言不強求女兒繼承父業，只望愛女能學習家族傳承的工匠精神。而在教育女兒的方式上，他也參考其父，成為一個鼓勵型爸爸，由於他工作忙碌，陪伴孩子的時間不多，但只要是放假的日子，他總是全心全意，讓女兒感受到愛與關注。「我跟爸爸的角色有點相似，以前爸爸在全中國工作，當時交通不方便、科技又不像現在發達，但每當有時間的話，他就會盡量陪伴孩子。

記者：曾嘉善