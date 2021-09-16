【煮戰】學生飯盒大對決10歲小廚神首任評判　保哥因為一個原因未能贏詠儀

▲ TVB《煮戰》周三（9月15日）播映的一集，主題是「學生開心飯盒」，由詠儀與保哥決戰。

TVB《煮戰》周三（9月15日）播映的一集，主題是「學生開心飯盒」，由詠儀與保哥決戰。既然是學生飯盒，順理成章就請來學生做評判——10歲的小廚神Zoey。

今年已升上5年級的Zoey，去年參加TVB的《疫境廚神》煮食節目，成為參加者中最年輕的小廚神。小小年紀的她，5歲開始就在廚房幫忙，今天蝦仁炒蛋、番茄豬扒飯、墨西哥薄餅這些餸菜已經難不倒她；而她在《疫境廚神》煮的甜心叉燒酥，也非常考功夫，獲得不少評判讚賞。

其實Zoey一向是保哥的粉絲，賽前保哥也私下間Zoey是否喜歡黃色小鴨，結果他便弄了薑黃鴨仔飯糰出來，Zoey也吃到薑黃的風味。但碰巧詠儀也有此想法，結果要即場轉為雞仔酥。

據林太透露，整個煮食過程歷時1小時，非常認真，但Zoey看得津津有味，難得是今次不用自己落手落腳戰戰兢兢去比賽，反而可休閒等食，而且現場經常笑聲不絕。

▲ Zoey 10歲就擔當評判，還可以和一眾大廚切磋廚藝。（圖片：被訪者提供）

其實，保哥與詠儀的出品都美味，不過，始終詠儀的飯盒賣相吸引，而且酸酸咪咪的飯糰又好味。「Zoey後來告訴我，原來飯盒內脆卜卜的是薏米，平時煲薏米水，她是不吃薏米的，但今次焗過後，覺得好得意。」

保哥煮的三文魚菠菜羹，最初擔心小朋友不會吃，但林太說Zoey是會吃菠菜的，不過其他餸菜如蒸水蛋及雞翼，Zoey其實自己也會煮。林太就傳來Zoey的傑作——土匪雞翼（用孜然粉加黑芝麻放入氣炸鍋便成）及櫻花蝦豆腐蒸水蛋，論創意及賣相也不輸蝕。

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Zoey曾經在學校問過同學的意見，大家常常幻想有國際美食做午餐就好了，因為學校提供的膳食實在太難吃，所以在Zoey苦苦哀求下，林太答應隔月每天提供飯盒。「要預備新鮮飯盒，要比現在更早起床，所以惟有隔個月做。」

其實學校是不准帶湯水，所以像保哥的菠菜羹就唔work了。林太指，她通常會弄三文魚通粉、蒸肉餅、炒飯、壽司等等，讓Zoey帶回學校。「怕菜焗到黃，通常大家都會煮西蘭花及椰菜花，可以放久一點。」

記者：何小雲