【面授復課】衞生署倡青年只需接種一劑復必泰　消息指教育局研更改復課接種要求

▲ 衞生署倡青年只需接種一劑復必泰，據悉教育局研更改復課接種要求。（經濟日報資料圖片）

衞生防護中心聯席科學委員會昨晚開會後，向政府建議12歲至17歲青少年組群只需接種一劑復必泰疫苗，以減少青少年接種兩劑後出現心肌炎心包炎的副作用。詳情請見【下一頁】

現時如學校需要全日面授復課，中學師生疫苗接種率均需達7成或以上。據了解，教育局正同衞生防護中心商討，現行恢復全日面授上課要求需否改變，預料今日內有公布。

地利亞修女紀念學校（協和）中六級已恢復全日面授課堂，校長林艷玲表示全校已有76%師生已接種最少一劑疫苗，如政府視已打一針的學生為完成接種，學校傾向盡快全面恢復面授課堂，以便安排課後活動；如面授課堂全面恢復，特別是中一生的低年級學生或留校午膳會較安全，校方會研究如何配合學生需求。

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責任編輯：陳正怡