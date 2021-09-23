英國保誠聚焦亞洲核心業務發展　落實數碼創新策略　專訪亞洲執行總裁黎康忠 

▲ 英國保誠在港推出全新廣告系列，承諾助人活出豐盛人生。

默默耕耘近兩個世紀，英國保誠集團成功在國際市場建立深厚根基，即使面對疫情帶來的衝擊，英國保誠依然砥礪前行，銳意專注發展亞洲及非洲核心業務，致力成為區內落實數碼為先及創新的保險機構。英國保誠亞洲執行總裁黎康忠（Nic Nicandrou）強調，英國保誠服務全球超過170年，經歷種種變革，「我們堅守宗旨，承諾助人活出豐盛人生。」

▲ 英國保誠集團亞洲執行總裁黎康忠。

助客戶活出豐盛人生

最近，英國保誠在香港推出全新廣告，展示革新形象，將創科元素结合「用心聆聽 實現您心」的企業理念，希望讓所有人能隨時隨地享有創新及個人化保險服務；英國保誠並積極推動數碼健康科技、鼓勵『用行動』活出身心健康、提供切合客戶需求的健康及財富解決方案、與社群攜手同行，以及承諾為客戶提供可持續投資的保障，協助客戶在人生不同階段上邁步向前。

根據瑞士再保險的資料顯示¹，亞洲的死亡保障缺口達83萬億美元。這反映亞洲市場面對人口和財富的迅速增長，卻缺乏充足的社會保障，可見亞洲擁有非常龐大的機遇。

黎康忠對英國保誠前景充滿信心，「為了把握區內市場增長的機遇，我們會聚焦三大策略要點，包括第一︰Delivering，以積極實踐盈利增長及可持續發展；第二︰Digitising，推動產品、服務及體驗數碼創新，以及第三︰Humanising，加强以人為本的作業方案。」他直言，英國保誠會繼續增加實力，並以2025年可以服務5,000萬客戶為目標。

積極實踐業務可持續發展的目標

以現時的業務規模及具體表現，目前英國保誠在亞洲處於獨特的優勢，在拓展業務方面佔盡先機。除了繼續推動香港、新加坡及馬來西亞等主要亞洲市場的發展，英國保誠矢志在中國及印度擴展業務，並致力在新興市場如印尼、泰國等創造佳積。黎康忠表示，英國保誠將透過提供便捷及實惠的產品及服務，推動健康及保障業務增長。與此同時，英國保誠支持全球低碳經濟轉型，正朝着於2050年成為淨零資產所有者的長期目標進發。

數碼化創新︰Pulse全面提升效率及客戶體驗 推進業務增長

英國保誠積極推動數碼轉型，務求提供更有效率的產品及服務，提升客戶的體驗。黎康忠指出，英國保誠推出的一站式健康管理平台Pulse by Prudential（Pulse），給予客戶各類健康及保健服務。Pulse作為業界首創的數碼平台及生態系統，雖然面世短短21個月，迄今已在17個亞洲及非洲市場推出，錄得下載量超過3,000萬次*。

▲ Pulse 作為業界首創的數碼平台及生態系統，迄今已在17個亞洲及非洲錄得下載量超過3,000萬次。

英國保誠已將數碼創新融入業務策略核心，並希望在健康及財富解決方案上取得驕人的成績。2021年上半年，涉及Pulse的年度化保費收入為1.58億美元*。黎康忠強調，「我們的目標是要透過Pulse提升客戶體驗，將其打造成引入新客戶及便捷體驗的服務平台。隨着客戶與Pulse互動，我們可利用大數據分析，對客戶有更深入的了解，從而度身設計更符合客戶需求的解決方案。」

以人為本︰提升專業建議配合業務數碼化

英國保誠的作業方針一向以人為本，十分重視員工的培訓。英國保誠逐漸轉向更現代化的培訓方式，並以提升技能及知識為核心，幫助員工及理財顧問提升專業水平與自信，為應付瞬息萬變的客戶需求提供適切建議。

同時，英國保誠也積極推出多項計劃，提升理財顧問的專業水平。FUTUReady是一系列透過 Pulse推出的應用工具及計劃，為新理財顧問及客戶管理提供全方位支援︰透過PRUExpert平台促進學習，演繹培訓教材人性化，並善用電子檔案，方便理財顧問隨時隨地自學；而PRUForce則幫助理財顧問完成銷售與活動管理。

▲ 保誠善用數碼保險科技，為客戶及理財顧問提供更高效、及時和貼心的服務。

FUTUReady計劃已締造超卓成績︰理財顧問招募活動反應踴躍，2021年上半年在亞非洲吸引了6萬名新人加入英國保誠團隊²。「百萬圓桌」的資格也徹底融入保誠文化，合資格人數超過11,570人*。

憑藉三大發展策略，包括積極實踐業務可持續發展的目標、推動業務數碼化創新及打造以人為本的企業文化，英國保誠承諾與社群攜手同行，協助客戶得到便捷的健康保障和財富管理，從而活出豐盛人生。

集團在亞洲地區的獨特優勢

1. 業務³足跡覆蓋接近全中國

2. 通過市場首三位的壽險和資產管理公司巨頭踏足印度

3. 透過Pulse制定完備的數碼策略

4. 擁有區內首屈一指的理財團隊

5. 擁有最多的銀行合作夥伴及規模最大的分行網絡

6. 擁有最具規模的伊斯蘭保險業務

7. 擁有獨一無二的分紅產品， 並具備充裕的資金

8. 集團旗下的瀚亞投資在保誠的大部分市場中佔據領導地位

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¹ 資料來源：瑞士再保險協會（Swiss Re Institude）:亞洲的健康保障缺口（2018年10月）

² 不包括中國和印度的合資企業

* 資料來源：英國保誠集團2021年上半年度財務報告



（特約）