【時尚速報】鞋王Roger Vivier擁抱新世代　推獨家亞太區限量產品

▲ 要迎向年青的一代消費者，一些便服感較重的設計應運而來，例如這對Walky Viv' 運動鞋。（$10,800/圖片品牌提供）

作為Tod's集團旗下一員，Roger Vivier這年頭愈戰愈勇，當疫情來襲的時候，唯獨品牌的營業額可以有增無減，將同一集團內的Tod's和Hogan等品牌比下去。究竟這一個在鞋面上以金屬方框為賣點的鞋履品牌可以叫女士們為之瘋狂？馬上為你解答。

▲ 秋季開鑼，Roger Vivier立即推出亞太限定系列，內有這對Viv' Skate Strass球鞋，靈感來自滑板鞋，鞋身的方釦以32種不同形狀的水晶拼湊而成。（售價未定/圖片品牌提供）

答案不就是因為這個方框易於辨識，令大家都臣服於這一種簡潔明快的設計當中，難怪市場上愈來愈多品牌都模仿著Roger Vivier這設計上的必殺技。

而隨著新秋冬季的到來，當不少品牌都想破腦袋尋求新意時，唯有Roger Vivier大有不變應萬變的況味，在曾經於Prada和Fendi工作過的創作總監Gherardo Felloni的主理下，除了依然為了照顧老主顧推出鑲嵌了水晶的方框款式的高踭鞋外，有眼得見Gherardo亦有意將方框變得運動化和便服化。

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例如在Walky Viv'球鞋換上military green顏色，又或是推出粗獷感較重的chunky軍靴，對於長期支持品牌的「阿太」們未必合適，但作為每一個品牌都要擁抱新世代的潛在客群，這一條路不得不走，而且要比其他品牌走得更快。

刻下品牌就推出了首飾系列，售價由接近$4,000的髮夾，到接近 $9,000的 hair band都一一落齊，擺明車馬進佔更廣闊市場，不過，筆者最想的還是男裝系列可以有更多選擇，能夠與女裝系列看齊的一天。

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記者：何偉雄