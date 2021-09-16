【上訴得直】經理藏購自淘寶伸縮棍被判囚　法官認同有合理辯解

▲ 35歲爆谷店經理於2019年8月在上水被警員截查時，被搜出身上藏有伸縮棍及摺刀，日前被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，今（16日）上訴得直。（資料圖片）

35歲爆谷店經理於2019年8月在上水被警員截查時，被搜出身上藏有伸縮棍及摺刀，經理早前經審訊後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，連同他承認的管有違禁武器罪，被判囚8個月。經理今（16日）向高等法院提出上訴，獲法官即時裁定上訴得直，定罪及判刑被撤銷。

代表涉案上訴人黃琪偉的資深大律師彭耀鴻今陳詞時指，上訴人被警方截查時，只是將伸縮棍從公司帶回家，因為他與下屬一同透過淘寶網購，並將物件寄到公司，而下屬亦有為上訴人出庭佐證。

法官聞言亦認同，指原審裁判官裁決時，僅稱「一般來說」，經理不會與下屬一同將淘寶貨品寄到公司後再帶回家，但卻沒有解釋其原因，但似乎下屬的說法與其他證據均支持上訴人的說法。法官又指，上訴人並非在非法集結中被截查，他當時只是在回家的途中，因此案中並沒有獨立證據，可作唯一合理推論上訴人管有伸縮棍是有非法目的。

法官續指，淘寶上顯示有關伸縮棍屬合法用品，而且最終貨品又成功從內地運送到港，因此上訴人難免相信有關伸縮棍屬合法，此解亦屬合理辯解，原審裁判官拒絕接納上訴人辯解的決定並不正確。

法官因此即時裁定上訴得直，定罪及判刑撤銷，法官將會稍後頒布裁決理由。

上訴人於2019年8月28日，分別於身上及家中，被警方搜出藏有伸縮棍、摺刀及兩個「鐵蓮花」等物作，他早前承認涉及「鐵蓮花」等物件的管有違禁武器罪，並就有關控罪被判囚兩個月。

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記者：楊詠渝