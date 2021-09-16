  • 30°C
香港時間 : 2021916日 (週四) 14:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上訴得直】經理藏購自淘寶伸縮棍被判囚　法官認同有合理辯解

社會 12:58 2021/09/16

分享：

熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

35歲爆谷店經理於2019年8月在上水被警員截查時，被搜出身上藏有伸縮棍及摺刀，日前被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，今（16日）上訴得直。（資料圖片）

35歲爆谷店經理於2019年8月在上水被警員截查時，被搜出身上藏有伸縮棍及摺刀，經理早前經審訊後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，連同他承認的管有違禁武器罪，被判囚8個月。經理今（16日）向高等法院提出上訴，獲法官即時裁定上訴得直，定罪及判刑被撤銷。

代表涉案上訴人黃琪偉的資深大律師彭耀鴻今陳詞時指，上訴人被警方截查時，只是將伸縮棍從公司帶回家，因為他與下屬一同透過淘寶網購，並將物件寄到公司，而下屬亦有為上訴人出庭佐證。

法官聞言亦認同，指原審裁判官裁決時，僅稱「一般來說」，經理不會與下屬一同將淘寶貨品寄到公司後再帶回家，但卻沒有解釋其原因，但似乎下屬的說法與其他證據均支持上訴人的說法。法官又指，上訴人並非在非法集結中被截查，他當時只是在回家的途中，因此案中並沒有獨立證據，可作唯一合理推論上訴人管有伸縮棍是有非法目的。

法官續指，淘寶上顯示有關伸縮棍屬合法用品，而且最終貨品又成功從內地運送到港，因此上訴人難免相信有關伸縮棍屬合法，此解亦屬合理辯解，原審裁判官拒絕接納上訴人辯解的決定並不正確。

法官因此即時裁定上訴得直，定罪及判刑撤銷，法官將會稍後頒布裁決理由。

上訴人於2019年8月28日，分別於身上及家中，被警方搜出藏有伸縮棍、摺刀及兩個「鐵蓮花」等物作，他早前承認涉及「鐵蓮花」等物件的管有違禁武器罪，並就有關控罪被判囚兩個月。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝

相關文章

【港區國安法】要求清盤事宜行使股份投票權　黎智英指不屬國安法中「處理」財產
14:55 2021/09/15
【港區國安法】要求清盤事宜行使股份投票權　黎智英指不屬國安法中「處理」財產
【打擊走私】水警南面水域檢21箱疑走私貨物　涉案5名男子逃去
15:20 2021/09/15
【打擊走私】水警南面水域檢21箱疑走私貨物　涉案5名男子逃去
【打擊毒品】海關檢獲近百公斤毒品市值近5,500萬元　拘1男1女包括1名15歲男學生
18:19 2021/09/15
【打擊毒品】海關檢獲近百公斤毒品市值近5,500萬元　拘1男1女包括1名15歲男學生
【超載車輛】警葵青區打擊貨車超載　發11張告票及拘1人
今日 10:52
【超載車輛】警葵青區打擊貨車超載　發11張告票及拘1人
【狠父殺子】夫婦爆爭執情緒失控　捅傷妻子從29樓掟幼子落街慘死
今日 13:30
【狠父殺子】夫婦爆爭執情緒失控　捅傷妻子從29樓掟幼子落街慘死

你可能感興趣

【港區國安法】要求清盤事宜行使股份投票權　黎智英指不屬國安法中「處理」財產
14:55 2021/09/15
【港區國安法】要求清盤事宜行使股份投票權　黎智英指不屬國安法中「處理」財產
【打擊走私】水警南面水域檢21箱疑走私貨物　涉案5名男子逃去
15:20 2021/09/15
【打擊走私】水警南面水域檢21箱疑走私貨物　涉案5名男子逃去
【打擊毒品】海關檢獲近百公斤毒品市值近5,500萬元　拘1男1女包括1名15歲男學生
18:19 2021/09/15
【打擊毒品】海關檢獲近百公斤毒品市值近5,500萬元　拘1男1女包括1名15歲男學生
罪案 律師 經濟 上水 香港 淘寶

最高瀏覽

【公屋凶宅】逾千伙凶宅周五起揀樓　8伙涉兇殺案可免租最多1年
12:44 2021/09/15
【公屋凶宅】逾千伙凶宅周五起揀樓　8伙涉兇殺案可免租最多1年
【疏忽照顧】金牌陪月湊B時疑瞌眼瞓　6日大女嬰摔落地下顱骨骨折
12:00 2021/09/15
【疏忽照顧】金牌陪月湊B時疑瞌眼瞓　6日大女嬰摔落地下顱骨骨折
【永別愛妻】新婚確診癌末拍片記錄抗癌誌　堅強女生終年29歲︰留下快樂給家人
13:54 2021/09/15
【永別愛妻】新婚確診癌末拍片記錄抗癌誌　堅強女生終年29歲︰留下快樂給家人