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【超市大搜查】日雜比拼37款沐浴露清潔及滋潤力　推薦$100以下平靚正沐浴露【附完整排名】

食用安全 16:56 2021/09/16

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

37款沐浴露大比拼。

市面上眾多沐浴露，到底邊款洗得乾淨又保濕？日本雜誌《LDK》日前就檢測了37款液體沐浴露的清潔力及保濕力，推薦出不少平靚正的沐浴露，其中不少品牌的沐浴露香港都有售，價錢便宜。

《LDK》認為，好用的沐浴露，去污力不必太強，恰當的清潔力就可以。如皮膚乾燥或想與孩子共用，可以使用含有氨基酸和兩性表面活性劑的產品，對皮膚刺激較小。而如果想清爽一點，可選擇含皂基的沐浴露。

LDK是次評測的37款沐浴露，可分成1000日元以上及1000日元以下，當中包括不少知名品牌，如Dove、LUX、Bouncia、Macherie、Biore、Botanist、MINON、Curél、Aveda等。

評測標準：

去污力【重點】

如果清潔力太強，反而會乾燥，但不留下皮脂和污垢也很重要。將代表皮脂和污垢的油性唇膏塗在人造皮革，用5毫升水攪打0.5克沐浴露，然後用手指清洗30 次，再洗掉，觀察剩餘的污垢量。

保濕力【重點】

用專門的儀器測量洗完30分鐘後皮膚的含水量

成分

專家對成分進行檢查，並對美膚效果進行評分。成分分為4個等級，最溫和為氨基酸型，去污力強可能會刺激屬肥皂型。雖然沐浴露會被沖走，但潤膚成分和乙醇會影響乾燥程度。故會評估「保濕成分」、「美容成分」、「抗炎成分」和「乙醇」。

評測結果：

1000日元以下液體沐浴露

第1至第5位

1000日元以下，頭5位的液體沐浴露都屬於平靚正級別。當中，LDK最推薦雙冠軍的Dove及Lux沐浴露，兩款沐浴露都能清洗乾淨，又夠保濕力。另外，第5位的DEOCO沐浴露也較特別，可以去除衰老女性特有的氣味。

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第6至第13位

1000日元以下其餘的沐浴露，包含了熱門產品，如第6位的Bouncia牛乳泡泡保濕沐浴露、第9位的Cow無添加沐浴露。

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1000日元以上液體沐浴露

第1至第5位

1000日元以上的沐浴露中，LDK最推薦奪得第1名的Aurodea fragrance body soap，因其含4種維生素、清潔力合格、保濕力強，香氣也好聞。至於港人熱愛的Botanist，則奪得第2名。MINON全身用洗髮沐浴露也奪得第5名。

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第6至第22位

1000日元以上、其餘的沐浴露，亦不乏熱門品牌如「Matsu Yama柚子沐浴露」、「Curel沐浴露」、「Aveda hand and body wash」，不過「Curel沐浴露」及「Aveda hand and body wash」只排包尾2名。

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責任編輯：楊宛茜

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