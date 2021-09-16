【天降冰雹】將軍澳午後突然落冰雹　天文台料本港短期續受冰雹影響

▲ 將軍澳地區今日中午時分突然落起冰雹。

近日天氣時晴時雨，今日（16日）中午時分，將軍澳雍明苑有網民拍到疑似落「冰雹」的情況，另有網民笑言指以為是小朋友「扔冰落街」。天文台指，今日下午1時正左右，將軍澳有冰雹報告，預料本港在短期內可能繼續受冰雹影響。

本港今日錄得氣溫28至33度，不過，中午時分起多區都聽到雷聲，其中有將軍澳居民表示該區的雨勢很大，更有居於將軍澳雍明苑的網民拍到疑似落「冰雹」的情況，並放上社交平台。從片段所見，當時的雨勢頗大，而且冰雹的數量不少。

▲ 有網民拍下落「冰雹」的情況。（社交平台圖片）

▲ （社交平台圖片）

貼文下有不少網民亦表示目睹有關情況，指冰雹的體積很大，「噠噠聲」的打在冷氣機及玻璃窗，亦有網民指冰雹彈入屋內，笑言以為是樓上的小朋友「扔冰落街」。

有，彈入黎，仲以為樓上細路扔冰落街！

好驚打爛玻璃

連埋啲雨一齊打落玻璃窗，不過好快就溶咗，影唔切。

留言下有人表示當區除了雷響外亦出現閃電，坦言「日光日白都覺得勁」，更有人指風勢似是8號風球，除此之外，亦有人表示坑口、將軍澳中心、油塘等地都出現落「冰雹」的情況。

頭先果陣風似8號風球咁！

根據天文台的預測，本港今日天氣大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢頗大，而今日下午天氣炎熱，吹和緩偏西風，展望未來數天部分時間有陽光，局部地區有驟雨。

另外，天文台發出局部地區大雨提示，指將軍澳的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

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責任編輯：郭詩詩