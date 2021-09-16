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【國安教育】教大將國安法及國安教育列入必修課程　以研討會、講座等方式教授

社會 13:20 2021/09/16

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教大將國安法及國安教育列入必修課程。（資料圖片）

香港教育大學今日（16日）表示，從2021至22學年起，將國安法及國家安全教育已列入必修的通識課程中，以研討會、講座等方式教授。

教大表示，主修教育的學生會透過其必修科目，了解教師專業操守、師德及國家安全教育在學校的推行。教大指，國家安全涵蓋的範圍相當多，除政治和國土安全、亦包括文化安全、網絡安全及生態安全等方面，與市民生活息息相關，教大的課程亦一直涵蓋基本法教育。

3間資助大學早前亦表示將國安教育納入課程，其中浸大於今學年入學本科生將需完成有關課程才可畢業，詳情即看：【下一頁】

理大亦將國安教育列作一年級本科生必修課程，嶺大則以講座研討會介紹國家安全，詳情即看：【下一頁】

恒生大學則最快明年1月推國安教育課程，供感興趣學生選修。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴

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