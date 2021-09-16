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鄭欣宜慶祝頻道破10萬用戶　「找數」行善兼挑戰攀石飛索

娛樂 13:23 2021/09/16

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

欣宜跟兩名善長fans挑戰攀石。

去年開始努力經營個人YouTube頻道的鄭欣宜 （Joyce），早前公開講只要突破10萬訂閱用戶，便會做一件「大事」；另一邊廂，Joyce亦呼籲fans一起行善，日前為麥當勞叔叔之家籌款，在當中揀選兩名幸運的善長人翁，與她一起參與「Let’s Get Moist with Joyce十萬訂閱大挑戰」，兌現「找數」承諾。

原本希望為「麥當勞叔叔之家」籌集10萬善款的Joyce，估不到fans反應相當熱烈，現已籌得接近22萬善款，也令Joyce決定提高「找數」難度。

她說：「其實本身想過不如去挑戰食碗辣麵就算，但我又想叫人捐款，加上10萬訂閱是一件大事，過去兩年疫情關係大家面對好多困難，我覺得開YouTube之後，反而得到好多愛，工作幾順利，所以要回饋大家，今日我決定挑戰兩件『大事』，就係攀石同飛索。」當日出發到石澳「找數」，天一直下著大雨，令Joyce相當擔心。

教練從旁指導。

她與兩名善長fans會合後，Joyce首個任務是挑戰攀石，只在16歲時玩過一次攀石的她，在教練從旁指導下，於垂直的懸崖上攀上十多米高崖頂，更要在終點位置攞一個任務袋，期間，畏高的Joyce不斷尖叫再尖叫，亦想過「縮沙」唔玩，甚至多次不信任教練的指示。

接著，Joyce再去挑戰飛索，她打開在攀石時取下的任務袋，原來袋內放有YouTube授予擁10萬訂閱帳戶的白銀創作者獎牌，Joyce望著獎牌，感恩說：「我估唔到有這一日，本身只是一個小小興趣，因為你們常看我的片、留言、訂閱channel，多謝大家令我每一次拍片都會好大膽去嘗試不同事，否則我一定不會玩攀石、飛索，我會繼續加油！」

在兩座懸崖間玩飛索。

Joyce手持獎牌，在兩座懸崖間玩飛索，腳下面就是深不見底的大海，旁邊的工作人員不斷提醒Joyce，不要將獎牌丟落海，只見Joyce一直咬緊牙關、用力捉實獎牌玩飛索，最終成功挑戰兩大不可能的任務。

同場加映：梁朝偉訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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