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【I'm Sorry】許靖韻同時愛上兩男生　Angela自知對不起男朋友

娛樂 13:54 2021/09/16

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

新歌有別Angela以往多半是站於受害者的立場。

許靖韻（Angela）推出新歌《I’m Sorry》，有別Angela以往的歌曲多半是站於受害者的立場，新歌找來馮允謙（Jay）、蘇道哲跟自己聯手作曲，填詞人張楚翹則以出軌者的身份出發，寫出歌曲中女主角在一段三角關係中的愧疚。

歌曲中女主角一邊拖着拍拖多年的男朋友，另一邊卻貪圖一時的新鮮感，搭上新男伴。腳踏兩船，自知對不起男朋友，卻又可惡在控制不了自己，貪心在兩個都愛，兩邊都不想放手。

Angela自言期待長遠關係。

Angela說：「我覺得這首歌是好多人都經歷過的感情狀況，不是說我要去做壞人，而是要去選擇那人。」

問到現實情況，Angela自言期待長遠關係，「自己之前的感情關係都比較長，鍾意溝通，亦都會花時間去了解大家。首先要好明白大家工作，亦要好了解大家性格。我不喜歡大吵大鬧，有問題會直接同對方講，或者對方有不滿意，我都希望直接同我講，大家關係才會行得遠。」

MV有兩個主角。

而在一段關係中，如何保持自我，她認為要有自己的生活、自己的朋友圈子，「不可以只圍著另一半轉，有自己的生活、工作同朋友，不會全依賴另一半。」

由於歌曲講述一段三個角關係，MV導演特別找來兩位男主角，「因為同Jay Fung、阿道寫歌時，我們都有一些MV畫面浮現，希望可以拍出來，都好期待同他們交流。」

同場加映：梁朝偉訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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