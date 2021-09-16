【全日面授】教育局降低全日面授課打針條件　12至17歲學生只打1針即屬達標

▲ 教育局今日（16日）宣布更新學校恢復全日面授課堂的條件。（資料圖片）

教育局今日（16日）宣布更新學校恢復全日面授課堂的條件，由原本要求全校或個別年級學生完成接種兩劑疫苗達7成，方可恢復全日面授，其中12至17歲學生改為至少接種1劑疫苗滿14天，便符合相關條件；18歲或以上學生及教職員則維持須打齊兩劑疫苗。

教育局向全港學校發通函，指考慮衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會及新發現及動物傳染病科學委員會，於昨日（15日）聯同行政長官專家顧問團作出有關12至17歲人士只接種1劑復必泰疫苗的建議，局方今更新2021/22學年全日面授課堂及相關活動的安排。

倘個別學校能達到以下接種率，教育局會按這些學校的實際情況，讓有關學校的學生回復正常的校園生活，包括進行全日面授課堂、午膳，及參與課外活動：

已完成接種第2劑疫苗、並超過14天的直接僱用教職員（包括教學及非教學人員），達到全校直接僱用教職員人數的70%

已完成接種第2劑疫苗、並超過14天的18歲或以上學生，以及已最少接種第1劑疫苗、並超過14天的12至17歲學生，總數達到全校學生人數的70%

局方指，學生年齡以學校遞交申請時為界限，交表後剛滿18歲的學生，雖暫未接種第2劑疫苗，在全校或個別級別全日面授課堂當日亦作有效人數計算，惟局方鼓勵他們盡快接種第2劑疫苗。

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記者：馮琪雅