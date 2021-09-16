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【打擊毒品】警方突擊搜查深水埗大南街酒店客房　拘2人檢市值逾20萬懷疑氯胺酮及冰毒

社會 14:34 2021/09/16

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警深水埗突擊搜查大南街酒店客房檢疑氯胺酮及冰毒。（警方提供圖片）

警方昨日（15日）突擊搜查深水埗酒店客房，拘捕2人，檢獲約329克懷疑氯胺酮、17克懷疑冰毒、0.7克懷疑可卡因及一些懷疑作吸食毒品用的工具，市值約21.1萬元。

深水埗警區特別職務隊人員晚上約11時展開打擊毒品行動，突擊搜查大南街156至158號的一間酒店客房，檢獲懷疑氯胺酮、冰毒、可卡因及一些作吸食毒品用的工具，檢獲的毒品市值約21.1萬元。行動中，人員拘捕2名分別46及56歲本地男子涉嫌販毒及藏有工具可作吸食毒品用途。被捕男子現正被扣留調查。

警方重申販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐

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