【脫北者】家人餓死父失蹤曾逃亡失敗入獄　居日脫北YouTuber揭北韓恐怖生活

▲ 一名居於日本的脫北YouTuber公開在北韓的恐怖生活，以及他逃離北韓的經歷。

北韓一直以來都裹著神秘面紗，只能從脫北者口中對北韓生活窺探一二。一名居於日本的脫北YouTuber近日在節目上，公開在北韓的恐怖生活，以及他逃離北韓的經歷，曾逃亡失敗而入獄，令人對他的遭遇感到嘩然。

全家大飢荒餓死 爸爸失蹤

據日本傳媒報道，現年36歲的姓金脫北者居於日本，他於上周四（9日）播出的節目《じっくり聞いタロウ》中，分享自己在北韓的艱苦生活，最終在23歲第二次逃亡成功離開北韓。金於1985年出生，家有父母、三個姐姐和一個弟弟，他是家中長子。

1994年到1990年代末，北韓發生大規模飢荒，那是被稱為「苦難行軍」的艱難時期。有北韓研究記者稱，當時有數百萬人死亡，許多屍體被遺在路邊。金無法上學，他的母親和姊弟相繼餓死，留下他和父親一起生活，但後來父親失蹤了。他靠祖父母養育成人，兩老咬緊牙關照顧這個長子嫡孫。

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因一部手機決心逃離北韓

金講述在北韓的非人生活，他小學時看過犯人被公開處決，在沒電、沒水下，他喝的是未經淨化的井水。居民沒有廁所，只有在地上挖洞，解決大小二便，沒廁紙就用粟米皮代替。生活上還有各種限制，例如大家都要剪相同的髮型，如果穿著牛仔褲，會被判勞改或罰款。

就在金19歲時，他在北韓與中國邊境，看到從中國走私的中介人擁有手機，有感同一國家生活的天淵之別，「即使在這個國家也沒有未來」，令他決心逃離北韓。有一日一位中介人聯絡金，原來是他父親安排的，而父親逃離北韓後仍活著。不過，逃亡計劃被洩露，他被秘密警察拘捕。

金說，他被送往位於北韓最寒冷的地方——白頭山的監獄，除了睡覺外，他每日要以同一個姿勢坐著10多個小時，也不能跟任何人說話。監獄的冬季氣溫為零下20度，在沒有暖氣的惡劣環境中，金無法入睡。他被關押了大約3個月，期間受到嚴密監視、嚴寒和飢餓。

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第二次逃亡成功與父重逢

2008年，23歲的金聯繫到父親，在父親的幫助下，他再一次嘗試逃離北韓，將儲了約4年的錢賄賂邊防軍官，讓他與中介人成功越過邊界到中國。他在中國與12年未見面的父親重逢，之後移居南韓，並在2013年到日本居住，去年開設了一個YouTube頻道「脫北者談朝鮮」。經歷了北韓的種種，他感慨︰

我離開北韓的一刻，感受到天堂與地獄之別，我終於活得像個人。

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責任編輯：王明芳