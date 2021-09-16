【重陽掃墓】食環署籲市民避掃墓人潮　以減低新冠病毒傳播風險

▲ 食環署今日（16日）呼籲市民避免在重陽節（14日）當日人多擠迫的高峰期掃墓。（資料圖片）

食環署今日（16日）呼籲市民避免在重陽節（14日）當日人多擠迫的高峰期掃墓，應盡量分散在該節日前後更長的日子前往拜祭，以減低新冠病毒病傳播的風險。

食環署發言人表示，食環署轄下各骨灰安置所於重陽節前後期間（即9月25日至10月24日）將會延長開放時間，由早上7時至晚上7時，以分散人流。前往墳場及骨灰安置所拜祭先人的市民，應避免在拜祭場地或人多地方聚餐，並盡量與他人保持適當的社交距離及遵照預防及控制疾病規例有關的規定，時刻保持良好的個人衞生，掃墓時亦要保持環境清潔。食環署亦會加強轄下各公眾墳場及骨灰安置所的潔淨服務。

發言人提醒掃墓人士留意重陽節期間實施的特別交通措施。除獲准許外，所有車輛於特別交通及運輸安排實施期間，均不准駛入食環署轄下的墳場及骨灰安置所。有關各墳場及火葬場一帶的特別交通及運輸安排詳情，可瀏覽運輸署網頁。

此外，港鐵巴士第K52A號線將由9月25日起投入服務，來往曾咀靈灰安置所及港鐵屯門站，並配合曾咀靈灰安置所的日常開放時間提供服務，食環署提供的免費穿梭巴士服務將於同日起停止運作。

在重陽節前後期間（即9月25日至10月24日）的星期六、日及公眾假期，前往曾咀靈灰安置所的一段稔灣路將會封閉，掃墓人士不可步行或駕駛私家車前往曾咀靈灰安置所。除港鐵巴士第K52A號線外，前往曾咀靈灰安置所的掃墓人士亦可乘搭九巴於指定日子提供的特別路線第56S號（來往港鐵屯門站及曾咀靈灰安置所）及第52S號（來往屯門公路巴士轉乘站及曾咀靈灰安置所），詳情可留意港鐵公司及九巴的公布。

發言人呼籲市民合作，掃墓後要清除積水及清理垃圾，避免蚊蟲滋生；飯盒、飲品罐、膠袋及化寶鐵桶等容器亦要妥善清理。掃墓人士亦應做好防蚊措施，例如把驅蚊劑塗在身體外露部分及穿淺色長袖衫、長褲，避免蚊叮蟲咬。食環署亦已通知私人墳場負責人，促請他們採取相應的防蚊措施。

為保護大自然環境及防止山火發生，食環署鼓勵市民在掃墓期間以鮮花代替香燭拜祭先人。掃墓人士如要燃點香燭冥鏹，必須小心及只可在指定的化寶爐或鐵桶內燃燒香燭祭品，而拜祭後要確保所有火種熄滅方可離去。另外，掃墓人士使用易燃物品（如消毒酒精噴霧、酒精搓手液等）時，應遠離火種。

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責任編輯：曾卓鋒