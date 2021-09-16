【搭車小心】巴士上層座椅被插螺絲釘　九巴：已報警處理

▲ 有網民在網上上載了相片，照片可見巴士車廂內的座位上出現一枝螺絲釘。

巴士座位上驚現螺絲釘！有網民今日在網上上載了相片，照片可見巴士車廂內的座位上出現一枝螺絲釘，目前暫未知是否有乘客受傷，但已引起大眾關注及熱烈議論。

據Facebook群組「香港突發事故報料區」，有網民今日（16日）分享了照片，相中可見巴士座椅外驚現一支螺絲釘，上載照片的網民稱：

邊個咁XX⋯⋯坐巴士，大家真的要小心。

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事件引來網民熱烈議論，不少網民都問目擊者有否通知車長，亦有網民表示：「呢個位可以攞命」、「謀殺黎，唔係講玩」、「即時通知司機啦」、「報警，睇吓有冇cam影到」，點擊睇網民留言：

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TOPick已就事件向九巴查詢，並獲回覆指事件與昨晚一宗發生在13M巴士車廂的事情相關。九巴指，昨晚約6時，有路線13M乘客告訴車長巴士上層車尾右邊位置一張座椅的椅背，發現插著一顆螺絲釘，車長即時通知公司。事件中並無乘客受傷，九巴已報警處理，並表示會配合有關調查。

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責任編輯：羅嘉欣