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【神秘符號再現】馬鞍山錦豐苑住宅疑遭踩線　鐵閘門鐘被貼不明貼紙

健康 14:51 2021/09/16

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馬鞍山錦豐苑有住宅疑遭踩線

繼鰂魚涌屋苑後，馬鞍山錦豐苑近日有住宅疑遭「踩線」。該網民發文指，住所鐵閘及門鐘先後被貼上貼紙，他更遇過有陌生男子開鐵閘，目前事主已報案。

事主昨日（15日）在facebook群組「馬鞍山之友@唔走冇運行」發文並上載相片，表示又遇到疑似「踩線」的標記。他稱自己住的是馬鞍山錦豐苑B座，上周五（10日）已發現鐵閘旁邊有不明貼紙，昨日又發現門鐘被貼上白底藍框貼紙。本周一（13日）他更曾發現有陌生男子想開鐵閘。事主不諱言，大廈保安經常打開大門。他上載相片表示「忍無可忍」，已向警方備案。

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事件引起網民關注，有人提議長期開著電視等家電，以製造有人在家的假象，亦有人建議加強防盜設備。另亦有網民指，近日附近的欣安邨有住戶發現門口有被「攝紙仔」。

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解構踩線符號意思

除了本港出現疑似賊人「踩線」的符號外，其實內地近年也曾發生多宗入屋盜竊事件，同樣有各種不同的「踩線」符號率涉在內，《人民網》曾解構內地的踩線符號意思：

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責任編輯：黃泳欣

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