【空氣污染】本港中午起空氣污染水平中至甚高　部分地區可能達至嚴重水平

▲ 本港中午起空氣污染水平中至甚高，部分地區可能達至嚴重水平。（資料圖片）

環保署自昨日（15日）下午起錄得較平常為高的空氣污染水平。環保署預測今日（16日）稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平，未來兩日空氣污染仍會處於較高水平。

根據環保署截至下午1時半的空氣質素健康指數，15個一般監測站當中，塔門的空氣質素健康指數錄得8，健康風險達甚高水平；其餘監測站空氣質素健康指數錄得5至6，健康風險中等水平。至於餘下3個路邊監測站，空氣質素健康指數則錄得5，健康風險達中水平。環保署預測今日下午一般監測站會錄得中至嚴重水平；預測路邊監測站會錄得中至甚高水平。

署方稱，本港今日大致天晴及酷熱，局部地區有煙霞，輕微至和緩西至西北風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，同時不利空氣污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

環保署指，當健康風險處於「甚高」水平時，兒童及長者和患有心臟病或呼吸系統疾病的人士應盡量減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。

根據香港天文台預測，一道廣闊低壓區會在下周初帶來不穩定天氣。環保署預料屆時本港的空氣質素會有所改善。

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責任編輯：李榮忠