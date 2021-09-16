【認罪候判】前年國慶日荃灣非法集結　博士生認罪候判

▲ 前年國慶日荃灣非法集結，博士生認罪候判。（資料圖片）

2019年國慶日有多處地方有示威活動，在荃灣衝突中，學生曾志健「健仔」中槍倒下，上前靠近他的博士生及後與「健仔」同被控。涉案博士生今（16 日）在區域法院承認一項非法集結罪，而否認一項暴動的交替控罪。辯方求情指，被告望可繼續進修博士後研究員，盼可判處緩刑。法官表示需時考慮判刑，遂押後至下月15日判刑，期間被告獲准保釋候判。

涉案博士生邱宏達（27 歲）承認於2019年10月1日，在荃灣海壩街、大河道、大河道北和鱟地坊一帶與其他不知名人士參與非法集結。

案情指，2019年10月1日約200名示威者當天3時半起聚集在荃灣海霸街一帶，他們當中有人放火，築路障等，及後有警員到場，示威者築成人鏈及傘陣，向警方方向投擲汽油彈、磚塊等，雙方多次對峙。

期間警署警長54243及其隊員撤退，起初有人向他們擲物，戴上黃色安全帽、戴上了呼吸器連有濾罐的被告則高舉雨傘，其跑姿獨特。

此時，隊員之一的警員23505被示威者攻擊，與隊員失散，一名示威者將他押在地上，警員被至少5人以棒狀物、夾鉗等對他施襲。54243拔搶戒備及警告，接著一名示威者以白色棒狀物打向他擎槍的前臂，54243遂向該示威者身軀主體開槍，令該示威者倒地。

此時示威者四散，手持藍傘的被告衝向倒地的示威者，即被制服。被告要求安排救護人員協助倒地的示威者。

辯方求情時指，案發時被告只有26歲，3名姐姐已搬出，故照顧年邁的父母及外祖母的責任落在被告身上。同時被告行為端正，即使會考及高考成績不理想，但他仍沒有放棄，獲高級文憑的教授推薦，入讀大學，取得一級榮譽畢業，再進修博士課程，並於被捕後完成有關物理的博士學位。

辯方指，被告仍盼可再進修博士後研究員，要求法庭考慮判處緩刑，令被告得到應有懲罰之餘，亦不會毁掉他的前途。

辯方引述被告撰寫的求情信，當中指他被控期間，仍然努力完成關於理論電磁學研究的博士學位，「我也渴望過有日成為偉大的科學家⋯⋯就算我真的未能成為一位偉大的科學家，我期盼和其他科研工作者繼續推動香港科研發展，改變香港科研不入流的刻板印象，渴望日後孕育出一位位偉大的香港科學家，由他們代我實現這個夢想。」

被告在信又指自己的錯已經無可挽回，仍會積極地在人生路上走下去，希望可為自己、家庭和社會作出奉獻，作出補償。

▲ 被告邱宏達。（陳卓欣攝）

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記者：陳卓欣