古明華拍劇狂捱夜遭糖尿病索命　二師治療化危機

由《國產凌凌柒》的公安，到因「蘇基」而贏得最佳男配角的「古佬」古明華，向來精湛演技！坊間或以為他作為明星，一定「好好搵」，殊不知他最怕「冇錢醫病」。古佬早於20年前患上糖尿病，卻未積極治療，反而為了賺錢而拼命工作，導致糖尿病併發症大爆發，因肺結核及膽囊手術兩度入院，一度暴瘦10磅，家庭頓失經濟支柱！直至一次偶然的機會，讓他與中醫及營養師結緣，在二師會診的糖尿病治療下，病情大有改善，成功擺脫因患病而產生的徬徨無助。

糖尿引惡疾 生活陷入低谷

投身電視圈的古佬，不時需要通宵拍劇，食無定時及作息欠規律，於30多歲時首次響起健康警號。「媽媽一向患有糖尿病，我和兄弟姊妹買了一部血糖測試機送給她，一次在家中吃飯後，大家聚在一起『試機』，各人的血糖指數均界乎6至7度的正常水平，我卻超過16度，當時大為吃驚，其後找醫生進行檢查，結果發現患上糖尿病，須立刻治療。」

▲ 古明華（古佬）投身電視圈多年，演活蘇基一角，更因此奪得「最佳男配角」一獎。

當時正值壯年，古佬坦言，對病魔驟然來襲感到無所適從，加上糖尿病治療所需的醫藥費為數不少，並未有再看醫生或服藥。「直至 2016年拍畢《致命復活》，因身體不適入院，我才驚覺感染肺結核，在留院期間又驗出餐後血糖指數飆升至20度，病情轉趨嚴重導致免疫系統紊亂，自此我必須定期服用政府處方的西藥治療糖尿病，可惜病情未有起色。」

「女兒自10歲時患上『腎小球炎症』，每月花費數千元的醫藥費；加上太太行動不便，無法工作 ，養活全家的責任就落在我一人之上，康復後繼續咬緊牙關，硬著頭皮不眠不休地工作，導致病情急轉直下，之後更因糖尿病引致急性膽囊發炎而再入鬼門關。」

▲ 古佬珍惜與家人的相處時光，因而希望自已可以回復健康身體，與太太白頭偕老。

「看到女兒飽受病魔折磨，自己又患有嚴重糖尿病，當時太太和女兒在身邊照顧我，很擔心我會出事，令我內心異常煎熬，擔心萬一自己沒有好好治療糖尿病，病情每下愈況，屆時要靠他們兩母女的長期照料，家庭又會失去經濟支柱，情況真的不忍想像。加上我曾目睹患有糖尿病的母親因病去逝，更擔心未能與太太『白頭偕老』，於是萌生認真進行糖尿病治療的念頭。」

舊友重逢 成治療糖尿病轉機

一次機緣巧合，他與舊友重逢，在友人輾轉介紹下接觸到為我主診的中醫師及營養師，「我們細談之下方知德善健康管理的二師會診服務，可以治療糖尿病，就此我便成為他們的病人，將自己的身體交給他們！」

他憶述其主診中醫師指，他患上的二型糖尿病是由不良飲食及生活習慣等後天因素引致。「因工作需要，我絕大部分時間必須外出用膳，經常進食大量高熱量、高脂、高膽固醇的食物，以致糖尿病的病情嚴重，又誘發高血壓、高膽固醇、痛風、脂肪肝等慢性疾病。」

▲ 註冊中醫師陳宇傑醫師指，古佬的糖尿病屬中期，由於病情複雜，需分三個階段治療。

註冊中醫師陳宇傑接受訪問時表示，「古佬的糖尿病屬中期，加上肝脾失調、氣滯血瘀，由於病情複雜，需分三個階段進行糖尿病治療，首階段以中藥調和肝脾、活血化瘀及化濕，令血糖指數回復穩定；第二階段採用健脾補氣的中藥，加強胰臟的敏感度，調節血糖代謝功能；待各種情況亦見好轉後，再加入滋補肝腎的中藥，改善肝腎虛損，鞏固遠期療效，預防併發症。」

二型糖尿病與飲食息息相關，有見及此，古佬亦向德善健康管理的註冊營養師龐矷䒤（Jimmy）尋求專業意見治療糖尿病，當中包括制定主食建議選擇及份量，以及調整進食和作息時間，並指導伸展及下肢肌肉訓練，控制胰島素分泌；再配合中藥調理，雙管齊下進行糖尿病治療，達到標本兼治。古佬配合營養師的專業意見，由太太每日為他在家準備如麥皮、水煮蛋等健康早餐，又在白飯添加糙米，更細心地為他拍下每日膳食，向營養師匯報，以達至均衡飲食，才能好好治療及控制糖尿病。

▲ 營養師Jimmy指古佬是一個「聽話」的病人，會遵循醫囑控制飲食。

古佬告別大台、治療糖尿病後，為改善家人的生活，便北上搲銀。他表示以往病情反覆，無可奈何地要定期在醫院覆診，醫療開支為數不少，只好繼續留在本地電視台工作，但現時經過二師會診的糖尿病治療後，空腹血糖首次出現5.8mmol/L！血糖指數穩定後，西藥也由每餐5粒減至2粒半，不用長期依賴西藥，人也變得容光煥發，即使每日工作數十小時也依然精神。由以前的「病君」變得身心健康，繼續肩負陪伴及照顧家人的重任，成為負責任的男人。

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（Info: 德善堂中醫）