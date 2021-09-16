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【中秋安排】康文署轄下部分場地中秋節期間　延長開放時間及實施特別安排

社會 14:47 2021/09/16

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康文署轄下部分場地中秋節期間，延長開放時間及實施特別安排。（資料圖片）

下周就到中秋佳節，康文署轄下部分場地於中秋節期間將會延長開放時間及實施特別安排。

另外，康文署呼籲市民，在歡度中秋佳節之餘，在康文署轄下場地必須遵守限制羣組聚集的相關法例，同時切勿煲蠟或放孔明燈，並必須保持地方整齊清潔。發言人呼籲市民在中秋節假日期間到該署轄下場地時，必須遵守有關禁止於公眾地方進行多於法例指定人數的羣組聚集及佩戴口罩的規例，以減低病毒在社區傳播的風險。

發言人稱，署方將會調配人手於9月21日及22日在轄下場地，包括公園及公眾泳灘等加強巡邏，呼籲在場人士遵守有關禁止於公眾地方羣組聚集及佩戴口罩的規例，對違規、亂拋垃圾、煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈的人士採取執法行動。

場地於中秋節安排如下：

9月21日（中秋節）

愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚（東區）
上午6時30分至晚上11時（開放時間延長半小時）

牛池灣公園（黃大仙區）
上午6時30分至午夜12時（開放時間延長1小時）

9月21日及22日（中秋節及中秋節翌日）

維多利亞公園中央草坪（灣仔區）
凌晨2時至5時暫停開放以進行清潔工作

佐敦谷公園（觀塘區）

9月21日：上午5時至凌晨1時（開放時間延長2小時）
9月22日：上午5時至晚上11時30分（開放時間延長半小時）

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責任編輯：李榮忠

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