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【久天長地】游學修白只感慨要珍惜人生　楊淇為再投劇場而感動

娛樂 15:12 2021/09/16

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楊淇再演出舞台劇。

改編自Wasabi小說《甚麼天長 怎樣地久》的舞台劇《久天長地》，在導演伍潔茵領導下，演員游學修、楊淇、白只、當奴、朱栢謙、王曉怡、Wasabi綵排得如火如荼。距離9月24日公演，還有一個星期，演員們排練時十分入戲，連游學修、白只、朱栢謙也不禁流下男兒淚。
 
今次游學修和白只飾演同一個角色甘博年，劇情中有穿越時空的情節，游學修飾演甘博年青蔥歲月的第一、二世，白只飾演甘博年飽歷風霜的第三世，兩人在舞台上的空間時而相遇、時而觀照。

談到這個角色，游學修笑謂︰「導演對這個純愛故事好期待，找我做靚仔角色，好開心，在舞台上好享受。」他希望入場的觀眾好好釋放情緒，因為劇場是一個好好空間，讓大家沉澱。
 
白只則認為︰「今次同阿修演同一個角色，好處是可以互相刺激對方。」談到首次在舞台上演悲情劇，要揣摩角色的喪偶遭遇，白只大呼過足戲癮︰「甘博年想回到過去改變悲劇發生，但真實生命冇take 2，我們要珍惜人生只有一次，無論快樂定悲傷，都只得一次機會。」

三人劇中有不同過去。

各演員在圍讀時都給予不少意見，最終集合大家的創作及想法，經多番修改而得出演出版的劇本。

女主角楊淇再次回到劇場，十分期待，她說︰「綵排時自己都好感動，不知流了幾多眼淚。」在她心目中「天長地久」是一種憧憬和意念，她說︰「有甚麼是永恆呢？我覺得是日（太陽）和月（月亮）都幾浪漫，來形容一份愛意。」
 
王曉怡和朱栢謙在劇中分別代表父親和母親的角色，而朱栢謙除了演出外，還會連同音樂總監賴映彤作現場演奏。至於當奴和Wasabi，在劇中穿插於男、女主角之間，促成兩人的聯繫。

同場加映：梁朝偉訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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