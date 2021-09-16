【法院安排】荃灣法院大樓10月重新投入運作　料提升區域法院可處理的社會事件案件

▲ 荃灣法院大樓10月重新投入運作。（資料圖片）

司法機構今日（16日）公布，位於荃灣大河道70號的荃灣法院大樓由10月4日起重新投入運作。司法機構發言人指，重用的荃灣法院大樓將主要處理區域法院一些法庭使用者為數不多的案件，以騰出灣仔法院大樓的法庭處理社會事件相關案件。

司法機構發言人表示，重用的荃灣法院大樓共有4個小型法庭，每個法庭可處理涉及最多5名被告人、15名法律代表及約20名公眾或傳媒旁聽人士的案件。其他支援設施包括會見室、證人等候室、供轉播法庭程序的法庭延伸部分，以及法律代表專用更衣室。司法機構於2020年中開始籌劃重用荃灣法院大樓，改裝工程預算2,900萬元，於今年8月竣工。

有是次的安排，發言人解釋，社會事件相關案件大幅激增，在法院大樓空間及司法資源方面給司法機構帶來前所未有的挑戰，主要因為這些案件當中有不少涉及眾多被告人、法律代表、傳媒人士和旁聽公眾，以及大量錄像證據。由於現有適合用作刑事案件聆訊的法庭數目及空間有限，且當中大部分的原先設計是用作處理少於10名被告人的案件。

為協助應對法庭短缺問題，司法機構有急切需要重用荃灣法院大樓，以適時提供額外的法庭設施，提升區域法院可處理社會事件相關及其他刑事案件的數目。特別是配對法庭安排，會減少灣仔法院大樓內用作處理區域法院其他刑事案件的法庭數目。

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責任編輯：李榮忠