【港區國安法】47人初選案　陳志全獲准保釋

▲ 前立法會議員陳志全今（16日）向高等法院申請保釋獲批。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪， 一直被還押至今前立法會議員陳志全今（16日）向高等法院申請保釋獲批，陳志全獲准以10萬元現金保釋候審，另加人民力量前主席袁彌明等3人的人事擔保。

陳志全今於國安法指定法官杜麗冰席前申請保釋，法官經考慮後，決定批准其保釋申請。陳志全 獲准以10萬元現金保釋候審，另加人民力量前主席袁彌明等3人的人事擔保，並需遵守宵禁令及不得離開香港，保釋期間亦不得 以任何形式發布或作出可能違反《港區國安法》的言論及行為行為、不得組織或參與任何選舉，亦不得接觸任何外國官員及議員等。

陳志全為案中第14名獲准保釋候審的被告，另13名獲准保釋的被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、鄒家成及余慧明，其餘34人續還押候訊。案件已排期於9月23日再訊。

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝