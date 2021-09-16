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【港區國安法】47人初選案　陳志全獲准保釋

社會 15:33 2021/09/16

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前立法會議員陳志全今（16日）向高等法院申請保釋獲批。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪， 一直被還押至今前立法會議員陳志全今（16日）向高等法院申請保釋獲批，陳志全獲准以10萬元現金保釋候審，另加人民力量前主席袁彌明等3人的人事擔保。 

陳志全今於國安法指定法官杜麗冰席前申請保釋，法官經考慮後，決定批准其保釋申請。陳志全 獲准以10萬元現金保釋候審，另加人民力量前主席袁彌明等3人的人事擔保，並需遵守宵禁令及不得離開香港，保釋期間亦不得 以任何形式發布或作出可能違反《港區國安法》的言論及行為行為、不得組織或參與任何選舉，亦不得接觸任何外國官員及議員等。 

陳志全為案中第14名獲准保釋候審的被告，另13名獲准保釋的被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、鄒家成及余慧明，其餘34人續還押候訊。案件已排期於9月23日再訊。

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記者：楊詠渝

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