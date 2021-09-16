【生日應援】卡機+口罩+信用卡迎顧定軒27歲生日　顧定班底為Zeno親製應援物慶生

▲ 顧定班底為顧定軒（Zeno）製作生日應援。（IG圖片）

參加ViuTV節目《全民造星III》後人氣急升的顧定軒（Zeno）將於9月19日迎接27歲生日，顧定軒的粉絲群──顧定班底準備了各款應援物，為Zeno慶生。

Zeno卡機

▲ （IG圖片）

今次活動的重頭戲就是Zeno卡機，由於Yes卡對Zeno來說有一個特別的意義，所以有顧定班底希望今次生日為大家製造一個特別的回憶。

今次總共設計了七款不同的卡讓粉絲扭，其中五款普通卡的背面有隱藏訊息、兩款少量的特別卡，每次付港幣$2 (兩個$1硬幣)，收益將會不扣除成本全數捐贈大樹下善待動物庇護站。

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「掛住」Zeno

▲ （IG圖片）

有顧定班底特意注資及設計口罩給其他粉絲，讓人人也可以「掛住」Zeno。為了表達對Zeno作品的欣賞和愛意，粉絲會製作一本「班底的心聲」送給Zeno，希望大家的心意可以傳遞到他手中。

杯套應援

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有顧定班底花了超過一個月時間準備了100個立體杯套、100張珠光票根、50份5cm娃用透扇及20個4cm鎖匙，有興趣的粉絲可於9月17至19日在旺角的吃茶三千領取。

信用卡與大頭夾

▲ （IG圖片）

有顧家班底製作了咕咕銀行限量信用卡及可愛大頭咕夾仔分別於9月18日及9月19日在旺角朗豪坊及T.O.P 商場（確實時間位置可能會有變更）派發給其他粉絲，同時亦會擺放少量應援物於天后的Rabbit Rabbit Tea。