【虐待兒童】安德尊受訪態度惡劣　多年前當眾侮辱小孩影片再被討論

▲ 安德尊多年前當眾侮辱小孩的影片再被討論。

日前，傳出「大王」安德尊與宋芝齡拍拖，因此二人齊接受TVB主持許文軒（Edmond）訪問。可是受訪過程中，安德尊似乎頗為不滿，幾乎每句都不客氣地針對主持許文軒。

似乎自以為好口才的安德尊，不斷反問主持：「講多嘢做咩，我做咩要回應你，關你咩事先？」、「你理得我啫！似咩層層，你應該問寫個個！」、「笑咩呀，你覺得好好笑咩……開心都唔係咁開心，做乜我唔可以搵你哋嚟開心。」等，態度甚為無禮，行為失控。

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安德尊大蝦細

另外，安德尊又大力拍打在宋芝齡大腿上，以示自己與對方十分熟絡。同場受訪的宋芝齡只好不斷幫忙打圓場，免場面太尷尬。

此訪問片一出，不少網人覺得安德尊的態度欠佳。

由此事，安德尊在90年代於亞視欺負小朋友的影片又再被討論。安德尊曾主持兒童節目《德尊老師》，遂條翻hit的舊影片內，安德尊以「德尊老師」身份在台上3男3女小孩玩遊戲，由他講出不同口令，指示小孩做出動作，比如叫他們「頭擰擰」、「上下䟴」等。

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但一個小朋友「不幸」站在安德尊身邊，安德尊每次講完指令，便大力擰該男童的頭、出力按壓小孩肩膊，以大欺小來「搞氣氛」。

該男孩明顯感覺受辱笑容全失，可是敢怒不敢言，一臉不快，但仍強忍不哭出來。可是安德尊不但沒因此收手，反變本加厲，大聲呼喝該男童講說話太大聲，到從來該男童已哭起來。

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網民斥安德尊行為可恥

安德尊不但沒安慰對方，更在此環節臨結束前，猛力除下男孩的褲，當場受辱的男童只好邊大哭尷尬拉上褲子。

這段影片其實約在3年多前曾在網上翻hit，到現在再被重提。網民覺得安德尊作為主持，行為十分不專業，作為成年人，則行為可恥，直斥分明是在侮辱兒童。同時有網民指，此事對該男孩或做成心理陰影。

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