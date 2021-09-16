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【疫苗接種】港鐵將強制員工接種疫苗　同時會出資25萬為員工舉行5輪抽獎

社會 15:53 2021/09/16

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（經濟日報資料圖片）

港鐵公司將強制員工接種疫苗，否則需每2星期在非工作時間自費進行檢測。若不接種疫苗和檢測，港鐵公司未表明會否解僱，僅稱將安排相關員工跟進。

香港鐵路職員工會主席譚建釗稱，港鐵將按員工和顧客的接觸程度，將員工分為2個特定群組，第一階段特定群組需於今年10月31日或之前至少接種一劑新冠疫苗；第二階段特定群組需於今年12月31日前至少接種一劑新冠疫苗。

第一階段特定群組包括重鐵車站及港鐵巴士營運員工、輕鐵行車及列車營運員工、港鐵工程督察、工程師、測量師和物業管理人員等等。

第二階段特定群組包括各車務控制中心員工、各類維修部門及其他與顧客接觸較少的員工。

如以上員工在指定期限前未有接種疫苗，則需在11月1日（第一階段特定群組適用）或明年1月1日（第二階段特定群組適用）起，每14天在非工作時間和自費進行一次病毒檢測。

如果員工拒絕遵循有關指示，港鐵公司將個別與相關員工跟進。

為感謝員工付出，港鐵將進行為期5周的幸運抽獎，獎品總值25萬元，共會抽出50名已接種疫苗的得獎者。

港鐵公司行政總裁金澤培稱，疫情為港鐵公司帶來前所未有的的挑戰，新接種安排除有助加強保護同事和他們的家人，亦為我們每日服務的數百萬顧客提供多一重保障。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

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