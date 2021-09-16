【打針獎賞】總商會第五輪抽獎已抽出1,003名幸運兒　送出港鐵全年票及免費酒店住宿總值520萬元

▲ 總商會第五輪抽獎送出520萬元禮品。（抽獎網站截圖）

為鼓勵市民接種疫苗，香港總商會今日（16日）舉行「香港做得到！幸運大抽獎」第五輪抽奬，合共送出1,003份禮品，包括港鐵全年車票、置地廣場購物禮券及數十份酒店住宿等，總值超過520萬港元，完整得獎名單於稍後刊登在幸運抽獎活動網站。

「香港做得到！幸運大抽獎」第五輪抽奬由尚乘慈善基金會總裁唐偉章主持，隨機抽出1,003位得獎者。得獎者有機會可獲港鐵全年車票，名額80名，約值160萬元；亦有機會獲得由尚乘慈善基金贊助580份酒店住宿套票。

其他獎品亦包括置地廣場購物禮券（總值95萬元）、英皇戲院電影禮券（總值41.6萬元）、多份酒店住宿套票，以及數百份購物和餐飲禮券，總值超過520萬港元。

所有幸運兒將收到短訊通知中獎，完整得獎名單將於稍後刊登在幸運抽獎活動網站。

總商會稍後還有兩輪抽獎，分別於9月23日及9月30日舉行。已接種兩劑疫苗的市民可於幸運大抽獎網站登記參加。

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責任編輯：余思嵐