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【打針獎賞】總商會第五輪抽獎已抽出1,003名幸運兒　送出港鐵全年票及免費酒店住宿總值520萬元

社會 16:23 2021/09/16

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

總商會第五輪抽獎送出520萬元禮品。（抽獎網站截圖）

為鼓勵市民接種疫苗，香港總商會今日（16日）舉行「香港做得到！幸運大抽獎」第五輪抽奬，合共送出1,003份禮品，包括港鐵全年車票、置地廣場購物禮券及數十份酒店住宿等，總值超過520萬港元，完整得獎名單於稍後刊登在幸運抽獎活動網站。

「香港做得到！幸運大抽獎」第五輪抽奬由尚乘慈善基金會總裁唐偉章主持，隨機抽出1,003位得獎者。得獎者有機會可獲港鐵全年車票，名額80名，約值160萬元；亦有機會獲得由尚乘慈善基金贊助580份酒店住宿套票。

其他獎品亦包括置地廣場購物禮券（總值95萬元）、英皇戲院電影禮券（總值41.6萬元）、多份酒店住宿套票，以及數百份購物和餐飲禮券，總值超過520萬港元。

所有幸運兒將收到短訊通知中獎，完整得獎名單將於稍後刊登在幸運抽獎活動網站

總商會稍後還有兩輪抽獎，分別於9月23日及9月30日舉行。已接種兩劑疫苗的市民可於幸運大抽獎網站登記參加。

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

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