【清理行動】政府完成清理文化中心行人隧道雜物 強調非針對該處的露宿者
社會 16:01 2021/09/16
政府今日（16日）完成清理留在梳士巴利道近香港文化中心的行人隧道內的雜物，相關部門今日在該處清洗隧道牆身及地面。
早前政府稱，收到油尖旺南分區委員會及多位市民投訴，指在梳士巴利道近香港文化中心的行人隧道內，有很多雜物阻礙行人通過，並發出異味，影響公眾衞生。油尖旺地區管理委員會於9月2日在該行人隧道牆壁張貼移除雜物通告，通知將於通告貼出後14日（即9月16日）清理及棄置留在有關隧道內的雜物。
政府表示除張貼告示外，亦持續派員進行多次晚間外展探訪，提醒在該處露宿的人士政府將進行相關行動，並了解露宿人士的福利需要，以提供適切的支援服務。政府強調行動旨在清理雜物，並非針對該處的露宿人士。政府感謝相關人士積極配合，在行動前移走該處的全部雜物。
政府再次呼籲有關人士，切勿在隧道放置及堆積雜物，以免阻塞通道及影響環境衞生，否則政府會進行清理行動。
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責任編輯：李榮忠