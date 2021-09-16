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【清理行動】政府完成清理文化中心行人隧道雜物　強調非針對該處的露宿者

社會 16:01 2021/09/16

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政府完成清理文化中心行人隧道雜物，強調非針對該處的露宿人士。（政府新聞處）

政府今日（16日）完成清理留在梳士巴利道近香港文化中心的行人隧道內的雜物，相關部門今日在該處清洗隧道牆身及地面。

早前政府稱，收到油尖旺南分區委員會及多位市民投訴，指在梳士巴利道近香港文化中心的行人隧道內，有很多雜物阻礙行人通過，並發出異味，影響公眾衞生。油尖旺地區管理委員會於9月2日在該行人隧道牆壁張貼移除雜物通告，通知將於通告貼出後14日（即9月16日）清理及棄置留在有關隧道內的雜物。

梳士巴利道近香港文化中心的行人隧道在清理雜物聯合行動前一星期，9月9日的情況。（政府新聞處）

政府表示除張貼告示外，亦持續派員進行多次晚間外展探訪，提醒在該處露宿的人士政府將進行相關行動，並了解露宿人士的福利需要，以提供適切的支援服務。政府強調行動旨在清理雜物，並非針對該處的露宿人士。政府感謝相關人士積極配合，在行動前移走該處的全部雜物。

政府再次呼籲有關人士，切勿在隧道放置及堆積雜物，以免阻塞通道及影響環境衞生，否則政府會進行清理行動。

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責任編輯：李榮忠

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