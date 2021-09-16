【區議會】徐英偉稱應檢視地區行政發展　DQ理據已在回覆信中列出

▲ 徐英偉稱，目前首要是做好宣誓安排。（經濟日報資料圖片）

全港逾一半區議會議席懸空，另有7名港島區區議員昨日被裁定宣誓無效，遭到DQ。民政事務局局長徐英偉稱，首要做好宣誓安排，但認為應要檢視地區行政發展方向，而地區行政架構問題，或屬政制及內地事務局範疇，他暫時未有任何計劃。

被問到如何交代DQ區議員的理據，負責監誓的徐英偉稱，已多次講過宣誓的原則及法律，強調他已逐一個案細緻研究及看過，才作出裁決，而且他回覆相關議員的信件中，是有很多文宇，並且在信內清楚列出相關不符合的理據。

另外，民主黨主席羅健熙在電台節目上指，相信DQ與民主派初選有關，但負面清單定義極為含糊，可由政府無限演繹，認為政府有責任公開說明准則。他續指，區議員DQ不太影響到，該黨考慮參選立法會選舉，因為距離會員大會只有1個星期多，相信黨友大致已有決定。

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責任編輯：陳宛彤