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【MIRROR成員】鏡仔熱潮吹到日本　NHK電視台分析12子走紅原因

娛樂 16:25 2021/09/16

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

日本NHK電視台報導MIRROR現象。

成軍三年的MIRROR，現已成人氣指標，MIRROR熱潮和現象亦成為不同媒體分析題材，甚至為亞洲地區所關注。繼7月韓國傳媒「首爾新聞」以專題報導MIRROR現象後，昨晚日本NHK電視台的國際報導時段，亦深度分析MIRROR走紅的原因。

日本NHK電視台在昨晚新聞報導中的國際報導時段，以長約5分鐘的內容去介紹MIRROR的走紅現象，當中剖析出道三年的MIRROR，如何可以成為現時人氣最強的偶像組合。

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形容為20年未見過現象

主持人又形容「如此有人氣的香港偶像，是近20年未見過，他們的受歡迎甚至成為社會現象。」其中片段亦涉及近年一些香港大事的新聞畫面。

當中剪輯了不少MIRROR成員星蹤，包括出席不同商場造成萬人空巷場面，以及粉絲的應援行動，各成員帶來的旋風效應，其中提到Anson Lo成為近期廣告寵兒，亦提到港版《大叔的愛》。

【姜濤跌倒】「前夫」憂心「姜太」情緒受影響　「關注組」版主祝姜濤早日康復　

同場加映：梁朝偉《尚氣》訪問

節目又訪問了香港MIRROR粉絲，鏡粉以廣東話講出喜歡MIRROR的原因，另亦訪問了香港大學講師黃培烽。

而不少鏡粉之後已在社交平台分享相關報導，並指今次NHK的節目非娛樂新聞，而是較嚴肅的國際專題報導，可見MIRROR現象已被日本媒體所正視。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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