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【中秋節】3大公園明起展示中秋燈飾　維園6米高迴旋木馬由本地紮作師創作

社會 17:26 2021/09/16

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維多利亞公園將展示多組繽紛燈飾。（康文署提供）

中秋節臨近，康文署明日（17日）至下周二中秋節翌日（22日）將在維多利亞公園、沙田公園及天水圍公園展示中秋燈飾；而香港文化中心露天廣場亦會擺置光影藝術裝置《月球另一面》至10月3日，籲巿民前往欣賞時須做好防疫措施，及避免群組聚集。

各場地的亮燈時間為每日黃昏時段下午6時30分至晚上11時，中秋節（21日）當晚的亮燈時間將延長至凌晨12時，惟因疫情最新情況，取消表演和文娛活動項目。
 
維多利亞公園將展示多組繽紛燈飾，當中的迴旋木馬燈飾由本地紮作藝術家許嘉雄師傅創作，高達6米；其他燈飾包括由中小學學生親手製作的花燈及造型為千姿百態的紅鶴、共聚天倫的大象、歡樂迎月的相思鳥及雙子兔的燈飾。

沙田公園的燈飾以海底世界為主題，將有不同造型的海洋生物包括小丑魚、海豚、海龜、水母等。天水圍公園將擺設一盞5米高的大型鳳凰燈飾，以及白兔、甲蟲、狐獴和機械人燈組，為公園增添氣氛。

另外，香港文化中心露天廣場的節能光影藝術裝置《月球另一面》，由本地藝術家郭達麟創作，以6個正在低頭使用平板電腦的巨型兔子吹氣裝置，配合鏡面的投影、反射和吸光發光裝置營造獨特的光影效果，引領大眾思考互聯網的作用和現代人與人的溝通。

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責任編輯：余思嵐

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