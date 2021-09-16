【教女辛酸】女兒做數學功課教極唔識　爸爸激動咆哮致下巴甩骹

▲ 內地一名父親教女太激動致下巴甩骹。

小朋友做功課「教極唔識」，令家長頭痛。早前內地一位爸爸教女兒做功課時，因講解數次對方仍然聽不懂，激動咆哮致下巴甩骹，隨即前往求醫。影片傳出之後，引起不少父母共鳴，指教子女做功課常感激氣。

激動咆哮致下巴甩骹

綜合內媒報道，湖南一名爸爸晚上教女兒做數學功課，分辨「元、角、分」，期間講解數次女兒仍表示不解，氣得他激動咆哮，導致下巴甩骹。妻子見狀陪丈夫前往求醫，所幸下巴順利「歸位」。

妻子為此感到哭笑不得，拍下丈夫離開醫院的畫面，只見他頭上裹着一圈白色繃帶，邊走邊碎碎念，為不便宜的醫藥費感心痛。

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引網民共鳴

影片在網上流傳之後，引起不少家長共鳴，紛紛分享過去的經驗，「有時候真的被兒子氣得牙齒都快咬碎」、「輔導女兒做功課，氣得我血壓上升，臉部發麻，我都怕中風了」、「我朋友老公教小孩做功課氣到暈倒，後來送院急救」。

有網民剛回憶小時候也是這樣令爸媽生氣，「我小時候寫作業也是把我爸氣到把一顆牙咬裂」、「真的辛苦爸媽了」、「要我穿越回去教小時候自己我也不願意，家長真不容易做」。

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責任編輯：王明芳