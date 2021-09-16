【新冠疫苗】暫11中學申請個別級別恢復全日面授　有家長憂僅打1針達標屬操之過急

▲ 暫11中學申請個別級別恢復全日面授，有家長憂僅打1針達標屬操之過急（資料圖片）

教育局今日（16日）宣布，在計算學生人數是否達到全校/全級全日面授課堂的70%接種率要求，或個別學生可否在上學的另一個半天進行非學術性的課外活動方面，12至17歲學生若已接種第一劑復必泰疫苗並超過十四日，亦屬符合有關條件。教育局局長楊潤雄於社交媒體上指，截至今日，全港共有11所中學申請在個別級別恢復全日面授課堂，當中2所學校已在本星期展開有關安排，其餘9所則擬於9月20日至10月4日期間才開始。

楊潤雄表示，鼓勵其後才滿18歲的學生儘快接種第二劑疫苗，以加強保護效能，並再次呼籲各學校全體員生繼續同心抗疫、守護校園，注意環境及個人衞生，每日量度體溫、勤洗手、戴口罩，以及保持適當社交距離。

香港津貼中學議會主席劉振鴻表示，得悉不少中學都對局方降低要求表示歡迎，「因為可以提早復課」，但較多學校暫只有中六級達標，因要準備文憑試有較大誘因打針，他又坦言有個別家長憂慮只打一針就可復課屬操之過急，他指會向家長解釋決定是基於科學證據。

同屬樂善堂余近卿中學校長的劉振鴻又指，以其中學為例，開學時已有7成教師打了針，中六及中三學生首針接種率亦達7成目標，原定下月中才向教育局申請相關級別恢復全日面授，料現時可提早至本月底恢復。

該校中六及中三級恢復全日面授後，劉振鴻指，會為他們安排補課活動，加強核心科目培訓；而其他級別除中一外，亦有約6成接種率，他強調該校是以全校學生達7成接種率為目標，並指會加強與家長溝通，望他們理解全日面授課程對子女的好處。

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記者：鄧凱文