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【失業情況】本港失業率跌至4.7%　就業不足率跌至2.2%

社會 16:38 2021/09/16

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曾耀輝攝

根據政府統計處今日（16日）發表的最新勞動人口統計數字（即2021年6月至8月的臨時數字），經季節性調整的失業率由2021年5月至7月的5.0%下跌至2021年6月至8月的4.7%。就業不足率亦由2021年5月至7月的2.4%下跌至2021年6月至8月的2.2%。

與2021年5月至7月比較，在2021年6月至8月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業及運輸業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於建造業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由2021年5月至7月的3,650,000人，上升至2021年6月至8月的3,651,700人，增加約1,700人。同期的總勞動人口則由3,848,400人下跌至3,839,500人，減少約8,900人。

失業人數（不經季節性調整）由2021年5月至7月的198,400人下跌至2021年6月至8月的187,700人，減少約10,700人。同期的就業不足人數亦由92,300人下跌至86,200人，減少約6,100人。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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