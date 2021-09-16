【限時搶購】MARNI Circus Market限定店即日開鑼　入門手袋破天荒$600【內附地址】

▲ MARNI Circus Market由即日起至10月17日在尖沙咀K11 Art Mall舉行。（攝影本報記者）

意大利時裝品牌MARNI，每年都會在世界各地以Pop-up store形式舉行限時的MARNI Market，第一次在香港舉行是2017年，當時盛況空前，之後來到去4月，而剛剛由即日起又再舉行，今次命題為MARNI CIRCUS MARKET，雖然名字改變，但不變的仍是可以用超筍價買入MARNI的手袋。

一直以來，MARNI Market的產品都以價廉物美而又能夠擁有品牌的名字而見稱，今次矚目之處和以前一樣落在許多顏色繽紛而售價非常親民的手袋上，（$600-$1,800），當中某些款式比往的售價來得更便宜，例如大型的麻布袋。

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此外，還一如以往有不同印花圖案和編織手法做出來的tote bag，由哥倫比亞弱勢社群婦女編織而成的椅子等，雖整體上有不少手袋款式熟口熟面，但能夠在$2,000以內的售價將品牌的手袋帶回家，還是非常值得去看過究竟。

日期：由即日起至10月17日

地址：尖沙咀K11 Art Mall地面中庭

記者：何偉雄