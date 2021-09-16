MIRROR口罩特賣店設鏡粉打卡位　MOOV送千套口罩包予基層學生

▲ MIRROR口罩Pop up Store今日登場。

MOOV聯乘MIRROR於早前《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》演唱會推出特別版口罩「MIRROR Mask」，當時火速售罄，一盒難求！不少粉絲留意到MIRROR十二子於不同活動場合及社交媒體發佈的照片或影片，均有配戴各自專屬顏色的MIRROR Mask，成為另類焦點所在。

MOOV為響應粉絲號召，故再度推出「MOOV x MIRROR Mask」！今日MIRROR Mask Pop-Up Store已登陸旺角朗豪坊，而MIRROR成員將不定期驚喜現身，到場探班打卡！

大會是次活動拍攝的《BE IGNITED WITH MIRROR MASK》MIRROR造型照亦首次公開亮相，相信定必成為一眾鏡粉朝聖熱點！

現場除了可以購買MIRROR Mask及《MOOV 90天無損音樂服務 ─ MIRROR特別版》禮品卡外，更設有MIRROR成員獨立人形裝置，以及巨型MIRROR Mask口罩盒裝置供鏡粉們打卡拍照留念，為活動增添獨特色彩。

另外，「MOOV x MIRROR」將會夥拍MaskOn，向東華三院捐出1,000套MIRROR Mask慈善口罩包派發給予低收入家庭學生，希望將愛心送暖到社區。

同場加映：梁朝偉訪問