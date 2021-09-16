  • 30°C
香港時間 : 2021916日 (週四) 17:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MIRROR口罩特賣店設鏡粉打卡位　MOOV送千套口罩包予基層學生

娛樂 16:24 2021/09/16

分享：

熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

MIRROR口罩Pop up Store今日登場。

MOOV聯乘MIRROR於早前《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》演唱會推出特別版口罩「MIRROR Mask」，當時火速售罄，一盒難求！不少粉絲留意到MIRROR十二子於不同活動場合及社交媒體發佈的照片或影片，均有配戴各自專屬顏色的MIRROR Mask，成為另類焦點所在。

MOOV為響應粉絲號召，故再度推出「MOOV x MIRROR Mask」！今日MIRROR Mask Pop-Up Store已登陸旺角朗豪坊，而MIRROR成員將不定期驚喜現身，到場探班打卡！

大會是次活動拍攝的《BE IGNITED WITH MIRROR MASK》MIRROR造型照亦首次公開亮相，相信定必成為一眾鏡粉朝聖熱點！

現場除了可以購買MIRROR Mask及《MOOV 90天無損音樂服務 ─ MIRROR特別版》禮品卡外，更設有MIRROR成員獨立人形裝置，以及巨型MIRROR Mask口罩盒裝置供鏡粉們打卡拍照留念，為活動增添獨特色彩。

另外，「MOOV x MIRROR」將會夥拍MaskOn，向東華三院捐出1,000套MIRROR Mask慈善口罩包派發給予低收入家庭學生，希望將愛心送暖到社區。

同場加映：梁朝偉訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR X ERROR星蹤】MIRROR口罩再開售　PØK1MØN中秋派對送保錡月餅
14:04 2021/09/14
【MIRROR X ERROR星蹤】MIRROR口罩再開售　PØK1MØN中秋派對送保錡月餅
【MIRROR成員】呂爵安應援車登陸美國　爵屎承諾Edan新歌MV破千萬即捐款行善
13:53 2021/09/15
【MIRROR成員】呂爵安應援車登陸美國　爵屎承諾Edan新歌MV破千萬即捐款行善
【MIRROR成員】鏡仔熱潮吹到日本　NHK電視台分析12子走紅原因
今日 16:25
【MIRROR成員】鏡仔熱潮吹到日本　NHK電視台分析12子走紅原因

你可能感興趣

【MIRROR X ERROR星蹤】MIRROR口罩再開售　PØK1MØN中秋派對送保錡月餅
14:04 2021/09/14
【MIRROR X ERROR星蹤】MIRROR口罩再開售　PØK1MØN中秋派對送保錡月餅
【MIRROR成員】呂爵安應援車登陸美國　爵屎承諾Edan新歌MV破千萬即捐款行善
13:53 2021/09/15
【MIRROR成員】呂爵安應援車登陸美國　爵屎承諾Edan新歌MV破千萬即捐款行善
【MIRROR成員】鏡仔熱潮吹到日本　NHK電視台分析12子走紅原因
今日 16:25
【MIRROR成員】鏡仔熱潮吹到日本　NHK電視台分析12子走紅原因
Mirror 歌手 演唱會 口罩 MOOV

最高瀏覽

【天降冰雹】將軍澳午後突然落冰雹　天文台料本港短期續受冰雹影響
今日 13:19
【天降冰雹】將軍澳午後突然落冰雹　天文台料本港短期續受冰雹影響
【永別愛妻】新婚確診癌末拍片記錄抗癌誌　堅強女生終年29歲︰留下快樂給家人
13:54 2021/09/15
【永別愛妻】新婚確診癌末拍片記錄抗癌誌　堅強女生終年29歲︰留下快樂給家人
【疏忽照顧】金牌陪月湊B時疑瞌眼瞓　6日大女嬰摔落地下顱骨骨折
12:00 2021/09/15
【疏忽照顧】金牌陪月湊B時疑瞌眼瞓　6日大女嬰摔落地下顱骨骨折